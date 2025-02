Pohénégamook réagit aux rumeurs concernant son urgence

À la suite d’un communiqué émis par l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux le 10 février, Pohénégamook réagit aux rumeurs de réduction de la couverture des services d’urgence 24 heures de son CLSC. La Ville dit comprendre les inquiétudes des citoyens et réitère son engagement à travailler pour maintenir les services.

Bien que l’administration municipale ne détienne actuellement aucune confirmation d’une diminution des services, elle souhaite rappeler qu’elle ne cesse de travailler, depuis des années, au maintien ou à la bonification des services au CLSC et ce, malgré le contexte d’incertitude qui prévaut dans le système de santé québécois.

Depuis plus d’un an, la Ville participe à un comité composé de membres du personnel soignant, d’intervenants du milieu de la santé et de représentants du CISSS du Bas-Saint-Laurent, dont l’une des missions est de trouver des solutions innovantes à la problématique de recrutement de la main d’œuvre.

La position municipale au sein de ce comité a toutefois toujours été très claire : l’urgence de Pohénégamook doit demeurer ouverte 24 h par jour, 7 jours par semaine afin de fournir une couverture adéquate de services pour l’ensemble de la région et ainsi assurer la santé et la sécurité des citoyens du secteur.

Les élus pohénégamookois sont unis devant l’importance qu’ils accordent à ces services; ils travailleront ainsi de concert avec différents partenaires du milieu de la santé et la population, en vue d’établir les prochaines étapes visant l’atteinte d’une solution satisfaisante pour tous.

Il est cependant d’ores et déjà établi que l’appui important de la communauté sera absolument nécessaire afin de démontrer l’importance du maintien des services de proximité et de porter d’une voix forte la volonté de maintenir une couverture adéquate des soins de santé au Bas-Saint-Laurent.