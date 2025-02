Des maisons à moins de 40 000 $ dans le Témiscouata

Alors qu’on épluche les sites de vente de maisons pour acheter sa première résidence, sa seconde propriété ou seulement pour «zieuter», parfois il est possible de tomber sur des occasions. Dans un marché immobilier à prix forts, des bâtisses à bas prix ressortent du lot.

Selon le site 24heures.ca qui partage mensuellement les résidences à bas prix dans la province, la maison la moins chère au Québec en février est répertoriée à Lejeune pour une somme de 39 900 $. Elle offre un terrain de près de 22 000 pieds carrés. D’importantes rénovations sont toutefois nécessaires, d’après les photos disponibles sur Centris.

Or, en seulement quelques clics, Info Dimanche a découvert une propriété encore moins couteuse. Sur Centris, une maison située à Saint-Pierre-de-Lamy est présentement affichée au montant de 18 900 $. La vente, effectuée sous contrôle de justice, comprend en plus de la résidence, un terrain de près de 9 000 pieds carrés, un garage et un cabanon. La propriété n’est pas habitable puisque les murs extérieurs ne sont pas complétés.

Notons que dans le Bas-Saint-Laurent, une troisième maison attire l’attention à Cap-Chat. Pour 39 000 $, un bricoleur pourrait redonner vie à la résidence, dont l’accès à l’étage n’est pas garanti pour le moment. «[Elle] pourrait même être démolie pour un nouveau départ», d’après la description de la propriété.

À la recherche d’un projet immobilier pour occuper votre temps ? Ces propriétés pourraient être une belle opportunité.