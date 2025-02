Adapter les domiciles des ainés du KRTB

Un projet de recherche-action «Adaptons les domiciles des personnes aînées vivant dans le Bas-Saint-Laurent» qui vise à améliorer la qualité de vie des personnes âgées est présentement en phase de déploiement dans le KRTB. Deux outils numériques ont été créés afin de faciliter la vie des aînés souhaitant rester chez eux le plus longtemps possible.

La première application mobile «Hygiène 2.0», accessible à tous, soutient les ainés dans le choix d’équipements qui les aideraient à être plus autonomes et à se sentir en sécurité dans leur salle de bain. Il peut s’agir de barres d’appui, d’une planche ou d’une chaise de bain. «Ça les aide à choisir la meilleure aide technique pour eux», indique la chercheure principale du projet, Karine Latulippe.

«Quand on vieillit, un moment donné, ça se peut que ce soit difficile d’embarquer et de débarquer de notre douche ou de se relever du fond du bain par exemple. Des fois on peut sentir qu’on est à risque de chutes, se sentir insécure», explique-t-elle. L’application permet donc de choisir les aides adaptées, pour ensuite aller les acheter en magasin.

La seconde innovation «MapIt» s’adresse davantage aux professionnels de la santé. Lorsqu’elle est utilisée dans une pièce où des améliorations doivent être effectuées afin d’assurer la qualité de vie d’une personne âgée, l’application recrée l’espace en 3D et prend des mesures. «L’idée de cet outil-là c’est vraiment de faciliter le travail de ceux qui font l’adaptation du domicile», soutient Mme Latulippe.

La numérisation 3D est ensuite envoyée au CLSC. Un ergothérapeute ou d’autres intervenants pourront donc visionner la pièce sur un ordinateur et rendre l’adaptation du domicile plus facile, efficace et fluide, sans avoir à se déplacer au domicile de la personne aidée.

DÉPLOIEMENT

Les chercheurs travaillent avec le CISSS du Bas-Saint-Laurent, les ergothérapeutes, les entreprises d’économie sociale, les pharmacies et les groupes de médecine familiale, notamment, afin d’implanter les outils dans le KRTB.

Le groupe de recherche évaluera ensuite les effets des deux outils numériques chez la clientèle visée. Ils regarderont si les aides techniques proposées ont été achetées, si elles sont appréciées, si elles ont permis d’éviter des chutes, par exemple.

Différentes avenues sont aussi étudiées afin d’aider les ainés à utiliser ces deux nouveaux outils numériques. Les chercheurs approchent présentement les services de gériatrie sociale, les entreprises d’économie sociale ainsi que les comités MADA pour mettre le tout en place.

Le projet-pilote, réalisé sous la gouverne du Collectif Régional de Développement du Bas-Saint-Laurent dans le cadre de la démarche «Bien vieillir chez soi», se conclura en 2026. Le groupe de recherche suit actuellement quelques personnes âgées dans l’adaptation de leur domicile avec l’aide des deux outils numériques. Il aimerait toutefois avoir plus de participants.

Les intéressés peuvent contacter Karine Latulippe au 418-435-8541. Pour en savoir davantage, il est possible de consulter le site du projet au https://vieillirchezsoi-bsl.org/projets/adaptons-les-domiciles.html.