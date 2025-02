Plusieurs chevreuils heurtés sur la route 132 à Notre-Dame-des-Neiges

À la seconde année de son programme de bourses d’excellence, la Classique de golf des Barlettes triple son nombre d’aides financières à remettre à de jeunes artistes et sportifs des régions de Rivière-du-Loup et Trois-Pistoles. Ce sont 30 adolescents de 17 ans et moins qui se partageront une somme de 28 500 $. Le programme vise à récompenser ...