Un élan de générosité pour Les beaux 4 heures au Parc du Mont Saint-Mathieu

Le 1er février a eu lieu l’événement des glissades familiales organisé par L’Éveil des Basques en collaboration avec le Parc du Mont Saint-Mathieu. Cette activité bénéfice a été organisée dans le cadre du sociofinancement organisé par la Fondation Martin-Matte, Les Beaux 4 Heures.

«C’est avec beaucoup de gratitude que nous remercions les personnes qui ont contribué de près ou de loin à cet événement. C’est un soulagement d’avoir le soutien des gens d’ici quand on voit toutes les coupes que le gouvernement fait auprès des personnes handicapées», indique Benoît Beaulieu, co-directeur de l’organisme, en faisant référence au programme d’adaptation au domicile qui a été suspendu, faute de fonds.

«Une personne a même pris la peine d’interpeller les parents pour s’assurer de l’utilisation des billets offerts à leur enfant. On n’en demandait pas autant!», ajoute Marie-Eve Ouellet, co-directrice de l’Éveil et responsable de la Maison Martin-Matte, émue de la participation de la communauté.

Du 8 janvier au 8 février, la Fondation Martin-Matte amasse des dons et incite la population à bouger pour la cause des personnes vivant avec un traumatisme crânien ou une déficience physique. Actuellement, il manque 13% pour atteindre l’ambitieux objectif de 1 000 000 $. Jusqu’au 8 février, il est possible d’encourager l’équipe de la Maison Martin-Matte de Trois-Pistoles sur son site internet.