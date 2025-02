Un virage vert pour la Maison le Puits en 2025

À la suite de réponses positives pour le financement, l’organisme Maison le Puits officialise son grand projet de virage vert. Dans son nouvel immeuble, situé au 92 Notre-Dame est à Trois-Pistoles et acquis à la fin 2024, un Éco Atelier sera développé.

En 2025, la Maison le Puits déchiquètera une majorité de ses déchets textiles et en réutilisera certains autres pour une production de produits presque 100 % surcyclés et 100 % bas-laurentiens.

De cet Éco Atelier, sera produit des dizaines de livres de bourre pour coussins avec une déchiqueteuse à textile. Des prototypes de coussins, élaborés en 2024, pourront servir à divers usages et se déclineront en diverses grandeurs, selon la demande et la clientèle. La bourre pourra aussi être vendues à des courtiers ou des entreprises nécessitant ce genre de produit. Une autre partie des textiles sera récupérée et réutilisée pour les housses de coussins donc ces coussins seront uniques, lavables et durables.

Avec le concept d'économie circulaire, l'OSBL détournera plus de 10 tonnes de textiles destinés à l'enfouissement dès la première année d’opération de l’Éco Atelier. De plus, l’organisme poursuivra ses œuvres dans la communauté. La mise en place de ce projet, est aussi une manière que l'organisme a trouvée pour redonner encore plus à la population puisque tous les profits seront remis à la population.

Ce projet d'Éco Atelier permettra de produire plus de 1 000 coussins en tous genres par année et de réduire considérablement les déchets textiles de l’organisme. Ce virage vert ouvre sur des dizaines de possibilités d’expansion par la vente de bourre, la production pour d’autres organismes de la région vu la machinerie acquise et la fabrication d’autres objets (matelas, oreillers, jouets, etc.).

De plus, cet atelier consolidera un poste de direction générale et créera trois emplois avec formation. À moyen terme, un espace communautaire et de transmission des connaissances de la couture verra aussi le jour dans le local.

Avec ce grand virage vert, l’organisme ajustera son «image» en nommant précisément la branche Friperie et Éco Atelier avec un nouveau logo et de nouvelles couleurs. Cette image s’installera doucement d’ici le printemps.

L’OSBL remercie ses partenaires qui permettent la réalisation de ce projet. L’organisme est d’ailleurs toujours en démarche de financement pour boucler les trois premières années d’opérations de l’Éco Atelier.

Maison le Puits veut donc, avec l’Éco Atelier- Le Puits, diminuer son impact environnemental dans son milieu, sa région et aussi sensibiliser la population à ses propres enjeux textiles. Après 40 ans à «gérer» les textiles de toute une population: il est temps d'agir et de devenir un exemple à suivre, croit l’organisme.