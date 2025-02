Agressé par deux chiens à Cabano, un citoyen veut sensibiliser la population

Attaqué par deux chiens le 31 janvier alors qu’il prenait une marche dans le parc Clair-Soleil de Cabano à Témiscouata-sur-le-Lac, le citoyen Sylvain Moreau veut sensibiliser les propriétaires de canidés à rester vigilants avec leurs animaux.

Le Témilacois a été agressé en après-midi, pendant une promenade visant à se dégourdir. Ce dernier est en convalescence à la suite d’une chirurgie à l’oreille subi une semaine auparavant.

Au loin, il a aperçu trois personnes avec deux chiens tenus en laisse qui se dirigeaient vers lui. «Les chiens devaient être environ à 15 pieds du propriétaire, c’était une longue laisse», soutient M. Moreau.

Les animaux ne démontraient aucun signe d’agressivité et n’aboyaient pas. Sylvain Moreau était donc calme et ne se méfiait pas des deux chiens. «Rendu environ à cinq pieds, tout a basculé», indique-t-il. Le plus gros des deux chiens l’a agrippé par le bras et le second a sauté dans son dos.

En raison de son opération, le citoyen n’a pu se défendre, il s’est donc protégé la tête. Il a crié au propriétaire de ramener ses animaux. «Il n’a même pas réagi, rien», assure M. Moreaux, racontant que les chiens se sont acharnés sur lui plusieurs secondes.

À un moment, les chiens ont lâché prise et sont retournés vers le propriétaire qui se trouvait environ à 15 pieds, selon Sylvain Moreau. «Il n’a même pas réagi, réitère-t-il. La seule parole qu’il m’a dite c’est : Pourtant ils ne sont pas agressifs. Ça m’a mis en colère parce qu’il ne m’a même pas demandé si j’étais correct».

L’une des trois personnes, qui n’est pas propriétaire des animaux, lui a demandé s’il allait bien. «Devant la colère, je n’étais pas capable de m’exprimer, donc j’ai quitté les lieux», se rappelle-t-il.

Heureusement, Sylvain Moreau n’a pas subi de séquelles physiques de cette agression. Les chiens ont seulement agrippé son manteau, qui lui, a été déchiré. «Ça n’empêche pas que j’ai été victime de ses chiens», martèle le citoyen.

Il souhaite donc sensibiliser les maitres de chiens à bien respecter le règlement municipal et de ne pas sous-estimer leur animal, car une mauvaise interaction peut arriver même à un bon chien. «Je ne devrais même pas me soucier de cette présence de chien dans un parc familial», ajoute-t-il.

M. Moreau partage sa mésaventure pour éviter sa récidive envers d’autres personnes. «Des propriétaires prennent ça à la légère et ne s’occupent pas de leurs chiens. Le prochain incident, ça pourrait être un enfant ou une personne âgée qui a des dommages physiques, puisqu’ils n’ont pas de manteau pour les protéger», croit-il.

Le citoyen a fait part de la situation à la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac. «C'est une situation qui est prise au sérieux, donc des mesures de sensibilisation sont prises», a souligné le Service des communications par courriel à Info Dimanche. Un message de sensibilisation a d’ailleurs déjà été partagé sur le site web et les réseaux sociaux municipaux. «Nous comptons en parler aussi dans notre prochain journal municipal».

Rappelons que selon le règlement municipal de Témiscouata-sur-le-Lac, un chien doit toujours être tenu au moyen d’une laisse d’une longueur maximale de deux mètres, soit un peu plus de six pieds, et sous le contrôle de la personne qui en a la garde. Aussi, le fait de permettre son chien d’agir de manière à empêcher ou à gêner le passage ou la circulation des personnes, ou de manière à effrayer quiconque se trouve à proximité de l’animal constitue une nuisance.