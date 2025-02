Le BAPE est mandaté pour tenir une consultation publique

Le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) a reçu du ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoit Charette, le mandat de tenir une audience publique sur le projet de parc éolien de la Madawaska sur les territoires de la ville de Dégelis et de la municipalité de Saint-Jean-de-la-Lande par Parc éolien de la Madawaska S.E.C. Ce mandat débutera le 24 février 2025 et aura une durée maximale de 4 mois.

La commission d’enquête sera composée d’Antoine Morissette et de Jacques Bénard qui agira à titre de président. Les curriculums vitae des commissaires peuvent être consultés sur le site Web du BAPE.

Les modalités de participation seront annoncées prochainement.

L’ensemble de la documentation est disponible en version électronique dans le site Web du BAPE et dans le Registre des évaluations environnementales. Les documents peuvent aussi être consultés à la bibliothèque municipale de Dégelis, au 384, avenue Principale. Les citoyens peuvent également communiquer avec le BAPE pour obtenir plus d’informations.

À PROPOS DU BAPE

Depuis 1978, le BAPE informe et consulte la population sur des projets et sur toute question relative à l’environnement que lui confie le ministre responsable de l’Environnement et qui pourraient avoir des répercussions sur son milieu ou sur sa qualité de vie. Organisme gouvernemental impartial, il enquête et avise le gouvernement afin d’éclairer sa prise de décision.