Le meilleur rodéo au Québec est à Saint-Antonin

La réputation du Festival country de Saint-Antonin n’est plus à faire, mais voilà qu’une nouvelle étoile s’ajoute à son blason. L’événement, un rendez-vous attendu par des passionnés d’ici et d’ailleurs, a été sacré meilleur rodéo de la coupe Canada pour la saison 2024, le 1er février.

Le festival a ainsi été couronné sur la scène provinciale dans le cadre du traditionnel gala Wild Time Productions présenté à Shawinigan. Il s’agit du quatrième honneur remporté par l’événement qui en était à sa 15e présentation.

Sur les réseaux sociaux, le comité organisateur s’est dit reconnaissant pour un prix qui lui «fait chaud au cœur». «Ça vient nous encourager à ne pas lâcher», a soutenu Steeve Roy, président du Festival country de Saint-Antonin. «Ça nous pousse à vouloir nous améliorer et en offrir encore davantage.»

Notons que ce sont les cowboys participant aux épreuves de la coupe Canada qui ont voté pour leur compétition préférée au Québec. Le vote était basé sur plusieurs critères, preuve de la qualité de l’organisation locale.

«C’est calculé sur les compétitions elles-mêmes, mais aussi sur l’accueil des compétiteurs et l’écoute qu’on a envers eux. Il y a tout plein de chose qui entrent en ligne de compte, autant du côté de la sécurité animale que de la sécurité des athlètes», a-t-il expliqué.

Steeve Roy a rappelé que le comité travaille plusieurs mois par année à l’organisation du festival, un événement phare de la saison touristique dans la région de Rivière-du-Loup. Il s’est dit chanceux de compter sur une équipe de passionnées aussi «solide».

«On est à l’écoute des compétiteurs, des nouveautés. On va aussi voir d’autres rodéos pour voir ce qu’on veut ou ne veut pas», a détaillé M. Roy.

«On sent aussi vraiment que c’est un événement attendu. Les participants ont hâte et les gens l’attendent. On a aussi beaucoup de soutien, beaucoup de bons commentaires», s’est-il réjoui.

Les amateurs de rodéos sont déjà conviés à 16e présentation du Festival country de Saint-Antonin. Si tout se déroule pour le mieux, ils seront accueillis dans de toutes nouvelles installations, la Ville de Saint-Antonin ayant procédé à la réfection de son centre sportif.