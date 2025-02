La Semaine des régions 2025 : Savourer pleinement les régions et y prendre goût

Du 3 au 7 février 2025, Place aux jeunes en région tiendra sa 14e édition de la Semaine des régions (SDR), présentée par Desjardins. Cette semaine bien spéciale a pour but de mettre de l’avant les régions du Québec et les perspectives de carrière et de vie qu’on y retrouve pour les jeunes de 18 à 35 ans.

L'édition 2025 axe sur la richesse de la vie en région et d’y savourer chaque instant. Il s'agira de prendre le temps de découvrir et d'apprécier tout ce que ces territoires ont à offrir : un cadre de vie paisible, des communautés accueillantes, des perspectives professionnelles stimulantes et des projets prometteurs, sans oublier une gamme complète de services pour répondre à toutes les dimensions d'une nouvelle vie en région. À l'image de la découverte d'un nouveau restaurant ou d'un lieu inédit, Place aux jeunes en région encourage les jeunes à explorer les multiples facettes de la vie en région, à s'y immerger, à y prendre goût, et qui sait, à s’y installer.

Durant cette semaine thématique, c'est une centaine d’agentes et d’agents Place aux jeunes des quatre coins du Québec qui se feront un plaisir de mettre en valeur leur territoire et leur région afin d'inspirer des projets d’établissement chez les jeunes de 18 à 35 ans avec qualifications professionnelles. Une programmation riche et variée est prévue pour permettre de découvrir ce qu'offrent les régions du Québec. Au menu : organisation d’événements de promotion dans les grands centres urbains, participation à des salons et à des activités de recrutement en ligne et en présentiel, mise en ligne d’articles et de vidéos soulignant le potentiel de vie et les emplois de qualité en région et une panoplie d’autres initiatives dans toutes les régions du Québec. Tout cela est rendu possible grâce aux agentes et agents Place aux jeunes ainsi qu’à tous les partenaires et employeurs en région.

«Nos régions du Québec sont de véritables trésors à savourer et à découvrir pleinement. De leurs paysages magnifiques à leurs possibilités professionnelles, chaque région offre une expérience unique. Vivre en région, c’est apprécier un rythme de vie apaisé, tisser des liens humains authentiques et se laisser surprendre par des projets professionnels novateurs et dynamiques. Nos régions ne sont pas seulement un lieu de travail, elles sont un mode de vie que l’on savoure à chaque instant. Expérimenter la vie en région, c’est y prendre goût et l’adopter», exprime Luc Dastous, président de Place aux jeunes en région.

L’organisme souhaite remercier chaleureusement tous ses partenaires qui contribuent au succès de cet événement. Plus particulièrement, la Fédération québécoise des municipalités, le Secrétariat à la jeunesse du Québec ainsi que le Mouvement Desjardins, présentateur officiel depuis de nombreuses années.

«Chez Desjardins, nous croyons fermement en l'importance de l'entrepreneuriat et de l'innovation pour dynamiser nos régions. C'est pourquoi la Semaine des régions est une occasion unique de mettre en lumière les opportunités exceptionnelles offertes aux quatre coins de la province. Nous sommes fiers de soutenir cette initiative qui encourage les jeunes à découvrir, apprécier et s'installer dans nos magnifiques régions, contribuant ainsi à leur développement économique et social», mentionne Isabelle Garon, Première vice- présidente, Marketing, Communications, Coopération et Bureau du président chez Desjardins.

Pour plus d'informations sur la Semaine des régions 2025 et pour consulter le calendrier des événements, il est possible de consulter le https://placeauxjeunes.qc.ca/semaine-des-regions.