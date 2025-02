Semaine de prévention du suicide : «Ensemble tissons l’espoir»

À l’occasion de la Semaine de prévention du suicide, dont le thème est «Ensemble tissons l’espoir», le CISSS du Bas-Saint-Laurent et ses partenaires souhaitent rappeler qu’en amont des actions et des services mis en place, la promotion de la santé mentale est une stratégie importante de prévention du suicide. En agissant sur les conditions favorables à la santé mentale, nous augmentons la capacité de résilience des individus et des milieux, ce qui permet de réduire le risque de suicide. À ce sujet, des organismes de la région sont présents au quotidien et constituent un réseau d’aide unique et essentiel.

C’est le cas du Centre de prévention du suicide et d’intervention de crise du Bas-Saint-Laurent et du Centre Prévention Suicide du KRTB qui forment des sentinelles dans différents milieux de travail afin de reconnaître les personnes à risque, particulièrement celles qui sont isolées ou plus difficiles à rencontrer. Depuis la mise en place de ce programme en 2004, 4150 sentinelles ont été formées dans la région.

Par ailleurs, l’Escouade 24/7 est une équipe d’intervention mobile en situation de crise disponible 24 heures par jour et 7 jours par semaine, partout au Bas-Saint-Laurent. L’Escouade 24/7 est sous la responsabilité des deux centres de crise du Bas-Saint-Laurent, soit La Bouffée d’Air du KRTB et le Centre de prévention du suicide et d’intervention de crise du Bas-Saint-Laurent. Elle est intervenue auprès de 344 personnes en situation de crise l’an dernier. Il est à noter que ces deux organismes ont aussi accueilli 574 personnes pour de l’hébergement de crise durant la dernière année.

Autrement, le Centre Prévention Suicide du KRTB et le Centre de prévention du suicide et d’intervention de crise du Bas-Saint-Laurent offrent le suivi étroit de personnes à risque suicidaire. Cette mesure vise à assurer à la personne qui est ou qui a été en danger grave de passage à l’acte, ou qui a fait une tentative de suicide, l’accès à un suivi rapide et intensif. Au cours de la dernière année, 170 personnes de la région ont bénéficié d’un tel suivi.

Autant d’exemples qui démontrent que le Bas-Saint-Laurent se veut une communauté bienveillante. Et c’est dans cet esprit que le CISSS du Bas-Saint-Laurent a adopté à l’automne une nouvelle politique et procédure en prévention du suicide. Un des objectifs de cette politique est notamment de développer et d’instaurer une culture organisationnelle selon laquelle la prévention du suicide est l’affaire de tous.

Nous vous rappelons que si vous ou un de vos proches a des idées suicidaires, il est possible de communiquer en tout temps avec la ligne 1-866-APPELLE (277- 3553).