Sortie de route d’un poids lourd à Dégelis

Un camion semi-remorque transportant des barils de sirop d’érable a effectué une sortie de route au kilomètre 14 dans la bretelle d’entrée sud de l’autoroute 85 à Dégelis, le 2 février vers 20 h. L’intervention a duré plusieurs heures, le temps de remorquer le poids lourd et de rapatrier sa cargaison.

Selon le directeur du Service de sécurité incendie de Dégelis, Claude Gravel, le véhicule était complètement hors route. Les pompiers sont restés sur place environ 1 h 30, le temps de sortir le camion du champ où il était engouffré et de le repositionner.

Ensuite, le ministère des Transports et de la Mobilité durable a pris le relais afin de ramasser les quelques pancartes et le lampadaire que le camion a fauché dans sa course. Les nombreux barils de sirop éparpillés, restés intacts, ont aussi été recueillis.

D’après Frédéric Deshaies, porte-parole de la Sûreté du Québec, une distraction pourrait être en cause dans cet accident. Le camionneur a été transporté au centre hospitalier pour y traiter des blessures qui ne mettraient pas sa vie en danger.

La bretelle d’entrée sud de l’autoroute 85 à Dégelis a été fermée jusqu’à 8 h le 3 février.