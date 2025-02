La TREMBSL présente ses priorités pour l’année 2025

Les membres de la Table régionale des élu.es municipaux du Bas-Saint-Laurent (TREMBSL) ont profité d’une réunion organisée à Mont-Joli pour présenter leurs dossiers prioritaires pour l’année 2025 ainsi que les demandes budgétaires formulées au ministre Éric Girard et à la ministre Geneviève Guilbault pour le financement du transport collectif. En 2025, l’organisation accordera une vigilance accrue à certains sujets d’importance pour la communauté régionale bas-laurentienne.

Le maintien des services de santé sur tout le territoire est une priorité pour la TREMBSL. Les élu.es veulent s’assurer que Santé Québec Bas-Saint-Laurent respectera son engagement à ne pas réduire ses services sur le territoire, malgré l’exigence imposée d’éliminer un déficit de 34 M$ d’ici le 31 mars 2025.

Ils désirent aussi que le développement de la mobilité durable au Bas-Saint-Laurent soient au cœur des dossiers pressants. La Table a d’ailleurs déposé un mémoire sur le financement du transport collectif au ministre Éric Girard et à la ministre Geneviève Guilbault, dans le cadre des consultations budgétaires 2025-2026. Dans ce document, les élu.es municipaux rappellent que tous les milieux, urbains et ruraux, aspirent à la mobilité durable.

Le mémoire de la TREMBSL fait le constat que les financements disponibles actuellement en transport collectif sont insuffisants et inadéquats, ce qui cause une situation d'iniquité où les régions rurales sont désavantagées. Il propose ensuite des solutions au gouvernement, dont l’adaptation de ses programmes de financement, pour mieux répondre aux besoins des communautés rurales.

La sécurité routière au Bas-Saint-Laurent est un enjeu qui doit être sous surveillance d’après la TREMBSL. Les élu.es sont préoccupés par le taux élevé d’accidents routiers dans la région et les risques pour les 16-21 ans, qui sont surreprésentés dans les taux de mortalité. L’installation de photo-radars sur les routes plus accidentogènes et l’ajout de voies de dépassement sur l’autoroute 20 font partie des demandes de la Table.

Enfin, le recul des investissements en culture au Bas-Saint-Laurent préoccupe sérieusement les élu.es municipaux du Bas-du-Fleuve. Les financements du ministère de la Culture et des Communications aux 8 MRC et aux 7 villes de la région pour leurs ententes de développement culturel 2025-2027 sont en baisse considérable. Au total, la région compte un manque à gagner de 1,3 M$. Ce désengagement gouvernemental risque de mettre en péril une part importante de l’offre culturelle locale et régionale, croit la Table.

«Nous sommes très inquiets des impacts qu’auront ces réductions sur le maintien des ressources et services de loisirs et de culture offerts à nos communautés. Le milieu municipal se mobilise et il maintient sa part de financement dans les ententes, mais il ne peut pas compenser le désengagement gouvernemental», conclut Bruno Paradis, préfet de la MRC de La Mitis et président de la TREMBSL.