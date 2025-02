C’est la semaine des enseignantes et des enseignants

Dans le cadre de la Semaine des enseignantes et des enseignants qui se tiendra du 2 au 8 février, le Syndicat de l’enseignement du Grand-Portage-CSQ joint sa voix à celle de la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ) pour souligner le travail remarquable et l’engagement quotidien du personnel enseignant.

On ne le dira jamais assez, les enseignantes et enseignants font une différence positive fondamentale dans le parcours des élèves, et ce, malgré des conditions qui ne sont pas toujours faciles. Les organisations syndicales en profitent pour rappeler au gouvernement qu’au-delà des encouragements et des bons mots, ce sont surtout les actions concrètes qui permettent de valoriser les enseignantes et enseignants.

«Nous tenons à souligner le professionnalisme des enseignantes et enseignants et leur contribution inestimable à l’édification de la société de demain. Valoriser les profs devrait être une priorité constante qui dépasse le cadre d’une seule semaine en février. Or, ils nous disent vouloir plus de temps pour enseigner et proposent plusieurs solutions en ce sens. Il s’agit d’être à leur écoute», a déclaré Natacha Blanchet, présidente du Syndicat de l’enseignement du Grand-Portage-CSQ.

En effet, les profs veulent que l’on tienne compte des solutions qu’ils mettent de l’avant, notamment en reconnaissant leur travail, en favorisant les mesures qui leur accordent davantage de temps d’enseignement et en réduisant les exigences bureaucratiques. Dans tous les cas, autant les élèves que les enseignantes et enseignants en tireront de grands bénéfices. «Dans le milieu des affaires, on dit que le temps, c’est de l’argent. En éducation, le temps, c’est de la réussite», a fait savoir Richard Bergevin, président de la FSE-CSQ.

À cet égard, tout au long de la semaine, les organisations syndicales interpelleront le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, sur des enjeux qui préoccupent les profs afin de connaître les gestes concrets qu’il compte poser, par exemple au sujet de l’évaluation des apprentissages ou des incivilités en classe.

Par ailleurs, l’ensemble de la population est invité à souligner cette semaine dans leur milieu. «Les témoignages d’appréciation, ça fait toujours du bien», a rappelé Natacha Blanchet, présidente.