Rumeur d’une fermeture de l’urgence en soirée et de nuit à Trois-Pistoles

De nombreux messages sur les réseaux sociaux dénonçant une éventuelle fermeture en soirée et de nuit de l’urgence de Trois-Pistoles ont été partagés le 30 janvier. Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent n’a pas confirmé ni infirmé la rumeur.

Contacté le 31 janvier par Info Dimanche, le CISSS a refusé d’émettre un commentaire sur le sujet, puisque son plan de retour à l’équilibre budgétaire devait être déposé la journée même. «Dans ce contexte, nous ne commenterons pas ce plan tant qu'il n'aura pas été approuvé par Santé Québec», a indiqué le porte-parole du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Gilles Turmel, par voie de courriel.

Les réactions dénonçant cette coupure se sont multipliées sur les réseaux sociaux. D’après les internautes, la fermeture de nuit causerait diverses conséquences telles que l’allongement du temps d’accès au soin, un risque accru pour les patients en détresse, des surcharges dans les hôpitaux voisins, des impacts sur les populations vulnérables, une pression sur les services ambulanciers ainsi qu’un sentiment d’abandon de la population. Plusieurs personnes ont manifesté leur intérêt à créer une mobilisation citoyenne.

LES ACTEURS DU MILIEU RÉAGISSENT

Par voie de communiqué, la Ville de Trois-Pistoles s’est dite préoccupée de la possible fermeture de l’urgence de l’hôpital en soirée et durant la nuit entre 20 h et 8 h. «Actuellement, l’urgence de Trois-Pistoles offre des services 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et cette réduction des heures de service pourrait avoir des conséquences graves sur le plan sanitaire, social, économique et démographique», croit-elle.

«Nous comprenons les défis budgétaires auxquels fait face le CISSS du Bas-Saint-Laurent, mais nous croyons fermement que la santé et la sécurité de nos citoyens doivent demeurer une priorité absolue», a-t-elle ajouté.

La Ville travaillera à mesurer les impacts de cette décision et évaluer des pistes de solutions pour maintenir un niveau de service adéquat pour Les Basques.

De son côté, le préfet de la MRC, Bertin Denis, n’a pas caché qu’il digérait très mal la nouvelle. «C’est désastreux. C’est l’apocalypse pour nous. C’est trop gros, soutient l’élu. Ça va se compter en morts les résultats de ça».

Il est inquiet que les gens qui ne se sentiront pas bien la nuit restent chez eux, à la place de se rendre à une urgence. «L’urgence de Trois-Pistoles va devenir une espèce de petite clinique sans rendez-vous sans grande envergure», se désole-t-il. L’élu se questionne aussi sur la capacité d’accueil des services hospitaliers voisins ainsi que la façon d’attirer de futurs médecins à Trois-Pistoles et retenir ceux en place.

«On n’appelle plus ça une coupure budgétaire importante, ça vient scrapper l’urgence de Trois-Pistoles», s’exclame le préfet. Une résolution sera adoptée prochainement au conseil de la MRC afin de dénoncer cette éventuelle fermeture.

Il indique que la Ville de Trois-Pistoles a le même projet. «On va se mettre ensemble pour essayer de faire quelque chose», soutient-il. Les deux entités municipales souhaitent solliciter les médecins de Trois-Pistoles afin de se mobiliser et de faire front commun pour envoyer des lettres au ministre, au CISSS et à Santé Québec.

«Notre ministre a dit ce matin qu’il y aurait certains allègements, qu’ils seraient moins intempestifs sur le temps de mettre en place les coupures. Je ne sais pas si ça va s’appliquer à nous, j’espère que oui», a conclu Bertin Denis.