Un accompagnement pour les entreprises sur le site de la MRC de Kamouraska

La MRC de Kamouraska annonce qu’une toute nouvelle section de son site web est désormais dédiée au volet de l’accompagnement technique et financier offerts aux entreprises par son service de développement territorial (SDT).

Cet endroit centralise toutes les informations essentielles au sujet des services existants à la MRC de Kamouraska pour accompagner les entreprises dans leur développement. On y retrouve des ressources détaillées sur les services d’accompagnement gratuits et aussi des informations sur les diverses aides financières disponibles pour soutenir leurs projets.



La comptabilité, le marketing, les ressources humaines et l’attractivité, la mycologie, le bioalimentaire et l’économie sociale figurent parmi les multiples expertises des professionnels du SDT mises à la disposition des entrepreneurs et expliquées dans l’espace entreprise du site web.

L’équipe dédiée aux entreprises peut donc accompagner ces dernières dans leurs besoins spécifiques, qu’elles soient en phase de démarrage, en croissance ou en pleine expansion. Ainsi, avec ce nouvel espace, tous les services offerts par le SDT peuvent désormais être retrouvés facilement à un même endroit.

«Avec son approche multidisciplinaire et ses diverses ressources, le service de développement territorial de notre MRC permet aux entrepreneurs d’avoir un endroit où chaque projet trouve une assistance sur mesure. Toute l’équipe apporte un accompagnement-clé, une expertise et des conseils nécessaires pour aider les entrepreneurs de la région à franchir les étapes clés de leur parcours», mentionne le préfet Sylvain Roy.

La page est en ligne dès maintenant au www.mrckamouraska.com sous l’onglet «Espace entreprise».