Un aperçu du spectacle Lùz de l’église Notre-Dame-des-Neiges présenté à Trois-Pistoles

Voir la galerie de photos

La Corporation du patrimoine et du tourisme religieux des Trois-Pistoles (CPTRTP) a donné un avant-goût de son spectacle à grand déploiement Lùz qui mettra en valeur l’église Notre-Dame-des-Neiges dès l’été 2026, le 30 janvier. Les membres de l’organisation en ont aussi profité pour effectuer une mise à jour de la campagne de financement lancée en 2024 et pour dévoiler un concert-bénéfice à venir en mai.

Une étude de préproduction de la firme Normal Studio, qui s’occupera de monter le projet Lùz, a été réalisée dans les derniers mois. Une trentaine de techniciens, dont un originaire de Trois-Pistoles, participe à la création du spectacle mélangeant lumières, images, sons, musiques et narrations. Un éclairage extérieur a aussi été prédéveloppé afin d’illuminer l’église.

Les premières images de cette représentation immersive permanente, mettant en lumière des légendes pistoloises et l’architecture du bâtiment religieux, ont été dévoilées. «On voit ce que ça pourrait donner, se réjouit la présidente de la Corporation, Édith Montambeault. Le spectacle va être à un autre niveau. Ça nous donne l’eau à la bouche».

Une vidéo pour donner le goût à la population d’aller voir Lùz, qui peut être visualisée ci-dessus, sera partagée sous peu sur les réseaux sociaux et sera disponible sur le site internet du projet au www.projeteglise3p.com.

«La population est déjà attachée à l’église, mais on la veut attachée à notre projet», soutient Mme Montambeault. L’objectif de 2025 de la CPTRTP est donc de partager le projet avec les citoyens et de le rendre concret à leurs yeux pour leur donner le goût de participer à sa réalisation.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT

La campagne de financement majeure visant à récolter un montant total de 3,5 M$, soit 1,5 M$ pour la restauration de l’église ainsi que 2 M$ pour le spectacle Lùz va bon train. En date du 30 janvier, la CPTRTP avait récolté 682 600 $ de 28 partenaires majeurs et de 22 donateurs privés pour leur projet.

Pour la présidente, il s’agit d’une belle avancée. Les membres du conseil d’administration voulaient atteindre 500 000 $ à la fin 2024, et ils ont réussi à amasser 600 000 $. Ils sont heureux que les entrepreneurs embarquent avec eux dans le projet. Certains ont même confirmé une participation sur cinq ans, ce qui permettra à l’église d’être pérenne.

La première année du spectacle sera la plus couteuse avec la réalisation du spectacle et l’achat des équipements. Par la suite, les retombées payeront les couts de représentation et les entretiens de base de l’église. Au besoin, d’autres campagnes de financement et activités pourront être réalisées pour payer les couts de fonctionnement de l’église, indique Mme Montambeault.

CONCERT-BÉNÉFICE

La Corporation, en collaboration avec les Vieux Copains, a aussi annoncé la présentation du concert-bénéfice de l’ensemble Gospel de Québec au profit du projet Lùz. Initiative du groupe musical pistolois, le spectacle permettra d’amasser près de 20 000 $.

L’idée est venue de Pascal Rousseau et de Marilyn Denis, membres des Vieux copains, qui sont allés voir un spectacle de l’ensemble Gospel dans une petite église de Saint-Michel-de-Bellechasse. Ils se sont imaginé le groupe dans l’église de Notre-Dame-des-Neiges, et ont fait les démarches pour que le tout se réalise. «On ne pouvait pas garder ça pour nous cette belle affaire la», s’exclame le couple qui souhaite faire découvrir ce type de chant méconnu.

L’évènement est prévu le 10 mai à 19 h 30 à l’église de Trois-Pistoles. Les portes ouvriront à 18 h 30. «C’est un spectacle qui cadre parfaitement avec notre projet et le lieu. Ça va être vraiment vraiment beau», commente Édith Montambeault. La vente des 550 billets débutera le 10 février. Ils seront disponibles chez Kadorama à Trois-Pistoles ou en ligne au pointdevente.com.

Les gens intéressés à donner de l’argent pour la restauration de l’église, pour le spectacle Lùz ou les deux, peuvent le faire sur le site Canadon en recherchant CPTRTP. Les entrepreneurs voulant contribuer peuvent contacter la Corporation au 418 857-2099 ou par courriel au [email protected]. Les organismes qui souhaitent organiser une activité bénéfice au profit du projet Lùz, à l’image de l’initiative des Vieux copains, peuvent aussi contacter la Corporation.