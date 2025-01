Vaccination contre les VPH : des doses gratuites disponibles au Bas-Saint-Laurent

Le 24 janvier, la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, a utilisé sa tribune afin de sensibiliser la population à la vaccination contre les virus du papillome humain (VPH). Son amie et proche collaboratrice, Julie-Anne Cimon, va bientôt mourir du cancer du col de l’utérus. Elle faisait partie de l’une des dernières cohortes à ne pas avoir bénéficié du Programme de vaccination scolaire contre les VPH.

«J’écris ces lignes non sans colère et désarroi, car jamais personne ne devrait avoir à annoncer le décès imminent d’une jeune femme de 34 ans. C’est encore plus vrai lorsqu’on sait que ce drame aurait pu être évité», a-t-elle écrit dans une publication sur la plateforme Instagram

Depuis 2008, le vaccin contre les VPH a été administré gratuitement aux filles en 4e année du primaire, dans le cadre du Programme de vaccination en milieu scolaire. Les garçons le reçoivent aussi depuis 2016.

VACCINATION GRATUITE

Depuis octobre 2024, une mesure temporaire du ministère de la Santé et des Services sociaux permet d’offrir gratuitement la vaccination contre les VPH aux personnes qui sont âgées de 21 à 45 ans. La gratuité temporaire sera effective jusqu’à l’épuisement des 150 000 doses du vaccin Cervarix, qui étaient près de leur date de péremption. Une fois ces doses écoulées, le programme gratuit continuera d’être réservé aux jeunes de 9 à 17 ans.

Lors d’une vérification effectuée par Info Dimanche à 16 h le 29 janvier, les seules offres de vaccination contre les VPH offertes sur ClicSanté à Rivière-du-Loup pouvaient être obtenues dans des pharmacies. Certaines d’entre elles exigent des frais puisqu’elles n’offrent pas le vaccin Cervarix.

Pourtant, le porte-parole du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Gilles Turmel, confirme qu’il reste amplement de doses du vaccin Cervarix (gratuites) pour répondre à la demande. «Nous n’avons aucun problème de disponibilité, nous sommes loin de les avoir écoulées, ce n’est pas un problème.»

Les personnes intéressées doivent toutefois s’assurer qu’elles cliquent sur l’option de la vaccination destinée aux 21-45 ans (offre temporaire gratuite). Devant cet état de fait, le CISSS du Bas-Saint-Laurent a confirmé que des offres de plages horaires de vaccination seront ajoutées dans le point de service du réseau public à Rivière-du-Loup, prochainement. «Nous allons nous adapter à la demande», a indiqué Gilles Turmel.

Du 1er septembre 2024 au 28 janvier 2025, 407 doses de Cervalix ont été administrées au Bas-Saint-Laurent. Au cours des derniers jours, le CISSS du Bas-Saint-Laurent a remarqué une légère hausse de la prise de rendez-vous, sans pouvoir l’attribuer directement à la sortie publique de Catherine Fournier.

De plus, le Bas-Saint-Laurent est l’une des quatre régions du Québec qui offrent le test de dépistage des VPH, avec la Gaspésie, Chaudière-Appalaches et Lanaudière. Cette procédure est disponible, pour les personnes qui sont référées par un professionnel de la santé.

Selon les informations du ministère de la Santé et des Services sociaux, la famille des VPH compte plus de 100 types de virus, dont certains comportent des risques élevés de causer des cancers. Ils sont principalement transmis par voie sexuelle. Les VPH sont la principale cause des cancers du col de l’utérus. Ils peuvent aussi causer le cancer de l’anus, du vagin, du pénis, de la vulve et de la gorge.