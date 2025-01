Le Témiscouata n’aura pas de pont de glace cet hiver

Pour la deuxième fois en cinq ans, le pont de glace du Témiscouata ne sera pas ouvert. La décision a été prise le 22 janvier. «On a attendu à l’extrême», assure la pro mairesse de Saint-Juste-du-Lac, Roseline Laplante.

Les élus de la Municipalité se sont donnés un laps de temps pour réfléchir et observer la situation. «C’est sûr que là, il fait très froid, mais on a des doux temps à répétition. Il annonce déjà un adoucissement la semaine prochaine», indique-t-elle.

Normalement, l’eau doit geler au début janvier et s’épaissir d’au moins 30 centimètres dans les semaines suivantes pour une ouverture à la mi ou à la fin du mois. Si le lac gelait maintenant, il faudrait attendre deux semaines au moins pour que le pont ouvre à la population, et des conditions météorologiques qui le permettent.

«Ça ne vaut pas la peine», soutient la pro mairesse. Dès février le soleil est plus ardent et, en mars, il est déjà le temps de fermer le pont. «Le temps des sucres commence plus vite depuis quelques années. C’est la même chose pour le lac, il résiste moins», fait remarquer la pro mairesse.

Il est important pour la Municipalité que le pont soit sécuritaire pour les usagers. Cette année, il serait trop dangereux d’y circuler. Saint-Juste-du-Lac voulait aussi éviter de recréer la situation de l’année dernière ou le pont a été ouvert et fermé à quelques reprises. «Un moment donné c’est difficile de garder l’information à jour», indique Mme Laplante.

Dans le futur, elle ne sait pas ce qu’il adviendra de ce lien entre Témiscouata-sur-le-Lac et Saint-Juste-du-Lac «Je ne peux pas lire dans l’avenir, mais si on regarde les tendances… commence-t-elle. Depuis cinq ans je vois une bonne différence. Je ne pense pas qu’on retourne comme on était. On est en changement, quand est-ce qu’il va arrêter? Dieu seul le sait.»

Le pont de glace du Témiscouata permet d’éviter un détour de près de 40 kilomètres et de sauver environ 20 minutes de trajet. Rappelons qu’il n’avait pas été ouvert en 2023.

Il s’agit d’une déception pour les gens du Témiscouata. Roseline Laplante espère que le pont pourra ouvrir l’an prochain. «On voit d’une année à l’autre», conclut-elle.

Du côté de Témiscouata-sur-le-Lac, le maire Denis Blais ne cache pas sa déception. «J’ai toujours dit que le pont de glace est un élément intéressant au niveau attractivité et tourisme, et que peu importe le nombre de journées qu’on serait ouvert, à Témiscouata-sur-le-Lac, on n’y voyait pas un frein d’investir 10 000$», a-t-il commenté.

Il comprend toutefois la nouvelle réalité qui se dessine d’année en année. «Un moment donné, il faut aussi être réaliste. Le contexte de la sécurité des gens ne sera jamais négligé», confie-t-il.

Pour lui, l’ouverture du pont est garant de sécurité. La glace du lac est ainsi vérifiée quotidiennement. «En ayant pas le pont de glace, […] il y en a qui vont s’aventurer, […] s’improviser spécialistes», redoute-t-il. Il appelle donc les citoyens à être vigilants et à ne pas prendre de risques inutiles.

PONT DE GLACE DE L’ÎLE VERTE

Aucune décision n’a encore été prise pour le second pont glacé de la région qui relie L’Isle-Verte et l’île verte. «Présentement, ce n’est pas assez solide, et on tombe dans une période de grande mer où l’eau déborde par-dessus la glace», explique la mairesse de Notre-Dame-des-Sept-Douleur, Louise Newbury.

Depuis trois ans, les citoyens ne peuvent plus rejoindre la rive par le fleuve gelé. «La [nouvelle] normale est rendue qu’on a plus de pont de glace», lance l’élue. Avant, les traversées pouvaient se faire à la mi-janvier.

Pour que le pont soit ouvert, la température doit se situer à -15 degrés Celsius pendant une longue période afin de permettre le gel de l’eau. Avec un mercure plus bas, la glace est plus fragile. Les prochaines semaines seront déterminantes pour l’avenir du pont cet hiver. À partir de la mi-février, il sera trop tard pour espérer une ouverture.

«Notre population change, est vieillissante, et n’est plus vraiment intéressée à traverser en motoneige sur un pont de glace», renchérit la mairesse. Et La Municipalité peut compter sur le service de traversée en hélicoptère pendant la saison hivernale.