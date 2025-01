Visite de la nouvelle école primaire à Rivière-du-Loup

Les familles du parc Cartier ont pu, pour la toute première fois, visiter la nouvelle école primaire de Rivière-du-Loup, située sur la rue Alice-Savard, le 28 janvier. Ce projet d’envergure a nécessité des investissements d’environ 40 M$ et il était attendu depuis une dizaine d’années.

L’école comptera 24 classes, dont 18 classes primaires et 6 classes préscolaires. Des espaces de collaboration ont été aménagés entre les classes, afin de faciliter le travail en sous-groupes et la communication entre les enseignantes.

«La collaboration, c’est quelque chose qui me parle énormément. Avoir un espace où mettre ça de l’avant, ça m’interpellait. On peut s’adapter à faire de la pédagogie 2025, parce que les lieux facilitent cette approche», explique la première directrice de l’école, Catherine Fitzback. Dans les passages, on retrouve des crochets pour les sacs à dos et des bancs. On compte aussi un gymnase double et une salle de motricité attenante, qui permettra de faire de la pédagogie active.

La nouvelle infrastructure accueillera ses premiers élèves à l’automne 2025. La capacité d’accueil des écoles de Rivière-du-Loup était dépassée depuis quelques années. «À la rentrée, ça va être émotif parce qu’on va voir les enfants. Ce qui me surprend le plus depuis une semaine, c’est de voir l’émerveillement des gens qui y ont travaillé. Ils sont fiers. On l’a fait dans le temps, dans le budget. Ça c’est ma satisfaction», ajoute le directeur du Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup, Antoine Déry.

Il souligne la luminosité du bâtiment et les espaces créatifs qui ont été aménagés, conformément à l’évolution des environnements éducatifs des dernières années. Les enfants qui fréquenteront le service de garde bénéficieront aussi d’espaces à aire ouverte.

M. Déry qualifie la nouvelle école de milieu de vie, autant pour les enfants que pour le personnel qui y travaillera. Environ 65 % des élèves pourront se rendre à leur école du parc Cartier à pied. Selon le maire de la Ville de Rivière-du-Loup, Mario Bastille, cette réalité a milité en faveur d’investissements dans les transports actifs dans le secteur, dont la mise en place de pistes multifonctionnelles, l’aménagement de trottoirs et de parcs.

«Amener l’école ici, ça va donner un coup supplémentaire dans le développement et en même temps ça vient répondre aux besoins immédiats», ajoute M. Bastille. Le parc Cartier était ciblé puisqu’il était le seul à ne pas encore accueillir d’école. «C’est une école au gout du jour qui répond aux besoins d’aujourd’hui. Tout a été pensé, c’est une belle réalisation», complète le maire.

Il croit que cet investissement majeur sera bénéfique à l’ensemble de la communauté. La dernière construction d’une école à Rivière-du-Loup remonte à 1972, et il s’agissait de l’école Joly.