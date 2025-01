Un nouvel avenir se dessine pour le presbytère de Saint-Ludger

Les deux organismes à but non lucratif qui occupent le presbytère de Saint-Ludger, le ROMM et PARC Bas-Saint-Laurent, sont intéressés à acquérir le bâtiment centenaire. La Ville de Rivière-du-Loup, propriétaire de l’édifice depuis 2018, serait prête à le vendre pour la somme symbolique de 1 $ et d’accompagner les OBNL dans les travaux de réfection à effectuer.

Un projet de règlement a été déposé à la séance du conseil du 27 janvier afin d’établir un programme d’aide financière à la restauration du presbytère. La Ville souhaite depuis plusieurs années procéder à l’amélioration de la bâtisse. Elle a essayé de vendre le bâtiment en 2021, sans succès.

«C’est pour être capable d’avoir des subventions et de contribuer à la rénovation de ce bâtiment-là […] Il y a des problèmes quand même majeurs, structuraux qui sont là», a souligné le maire, Mario Bastille. Il indique aussi que si la Ville réalise les travaux, ces derniers risquent de couter plus chers que s’ils sont effectués par un OBNL.

Le bâtiment a besoin de beaucoup d’amour. Plusieurs infiltrations d’eau sont survenues dans les dernières années, les portes et fenêtres sont à bout d’âge et une remise aux normes doit être effectuée. La restauration du presbytère, classé en 2008, doit aussi être effectuée en respectant et conservant son caractère patrimonial.

«Avec toute la saga qui s’est passée autour du presbytère de Saint-Ludger, sa mise en vente, les visites d’entrepreneurs, plusieurs projets éventuels réfléchis pour son avenir, [on a pensé à l’acquérir]», raconte la directrice générale du ROMM, Esther Blier.

L’OBNL a regardé plusieurs options avant de se lancer, notamment à louer un autre local commercial ou à acheter un immeuble. «On est venu au constat que ça coutait cher pour des organismes à but non lucratif de se loger. Ce n’était pas évident de trouver des bâtiments locatifs à des prix raisonnables», confie-t-elle.

Les deux organismes, qui louent le presbytère depuis les 15 dernières années, ont toujours partagé leurs locaux. Le ROMM a été créé en 1998 par PARC Bas-Saint-Laurent, puis incorporé en 2004. «C’est cette synergie-là qu’on ne voulait pas perdre en devant se séparer pour trouver des locaux pour nous loger. Pour nous c’était important qu’on reste ensemble», soutient Mme Blier.

Les travaux sont estimés à 2 M$, indique Mme Blier. Un montant de 340 000 $ reste à attacher par les deux OBNL pour leur réalisation.

En ce moment, les organismes utilisent tout l’espace de l’édifice. S’ils arrivent à trouver le financement nécessaire manquant, ils désirent optimiser les espaces et faire isoler le deuxième étage de l’immeuble pour y concentrer leurs activités. Ainsi, ils pourront offrir les locaux additionnels à d’autres organismes communautaires, environnementaux ou à but non lucratif de la région à prix raisonnable.

De cette façon, les organismes pourront se partager diverses ressources comme la comptabilité, l’accueil ainsi que les frais de fonctionnement, d’énergie et d’assurance. «Ça minimise les couts d’occupation pour chacun des organismes et ça permet de dire qu’on met les sous à la réalisation de nos missions», se réjouit la directrice générale. Les organisations intéressées à se loger avec eux peuvent les contacter afin d’étudier les possibilités de cohabitation.

Esther Blier est fière de ce projet à venir. «On est bien content, ça va nous stabiliser pour s’assurer que notre siège social reste à Rivière-du-Loup», ajoute-t-elle. Si toutes les démarches se déroulent bien, les deux OBNL devraient devenir les propriétaires dans les prochains mois. Les travaux devraient débuter en avril ou en mai et se poursuivre jusqu’en décembre 2025.