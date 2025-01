Plus de 335 000 $ pour favoriser l’utilisation de la biomasse forestière résiduelle comme source d’énergie

Le gouvernement du Québec a annoncé un investissement de 335 350 $ au Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent (CRDBSL) pour la mise en place d’un guichet sur la biomasse forestière résiduelle, une ressource qui se trouve en abondance sur les parterres de coupe à la suite des opérations de récolte.

Par cet investissement, le gouvernement veut inciter les industries, commerces et institutions (ICI) qui utilisent des combustibles fossiles pour chauffer leurs bâtiments à entreprendre une conversion vers la biomasse forestière résiduelle. L’objectif est de réduire la production de gaz à effet de serre et de favoriser la carboneutralité dans la région du Bas-Saint-Laurent. Les sommes permettront de regrouper les acteurs de la filière de la biomasse forestière résiduelle en vue d’augmenter le nombre de réseaux de chauffage en circuits courts liés à cette forme d’énergie.

«Les défis de la transition énergétique mondiale nous donnent une occasion en or de consolider la position du Québec comme leader, tout en poursuivant notre croissance régionale. Nos objectifs de diversification de l’économie visent aussi à répondre à la menace tarifaire de nos voisins du Sud. La biomasse forestière est une source d’énergie renouvelable qui possède un fort potentiel de développement économique. Ce projet aura des bénéfices pour nos entreprises et nos collectivités, et pourra même inspirer d’autres régions à prendre le virage vers la biomasse forestière résiduelle», a commenté Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine.

Les investissements accordés au CRDBSL s’inscrivent dans la mission du gouvernement, qui vise entre autres à soutenir la croissance durable de l’économie québécoise et le développement des filières énergétiques renouvelables comme les bioénergies, dont fait partie la biomasse forestière.

«La Matapédia a été une précurseure du chauffage à la biomasse forestière résiduelle il y a 20 ans. Aujourd’hui, je me réjouis de l’annonce de ce financement, qui permettra d’en soutenir le déploiement à l’échelle de la région. La biomasse forestière résiduelle est une filière d’importance au Bas-Saint-Laurent et elle participe à la réduction des gaz à effet de serre en se substituant au mazout. La mise en place du guichet favorisera les circuits courts et le maillage entre les ressources locales de production et de consommation», a conclu Chantale Lavoie, présidente du conseil d’administration du Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent et préfète de La Matapédia.

Dans le Bas-Saint-Laurent, près de 500 millions de litres de produits pétroliers sont consommés chaque année. Les ICI représentent 6 % de la consommation totale de pétrole.