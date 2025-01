La Commission spéciale sur les impacts des écrans chez les jeunes poursuit ses travaux

La députée de Rivière-du-Loup - Témiscouata, Amélie Dionne, participera à la deuxième phase des consultations particulières et des auditions publiques de la Commission spéciale sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux sur la santé et le développement des jeunes (CSESJ) qu’elle préside, à compter du jeudi 30 janvier. Ces consultations se tiendront les 30 et 31 janvier ainsi que les 3, 4 et 5 février.

Les 12 membres de la Commission entendront près d’une trentaine d’organisations et de spécialistes issus notamment des domaines de l’éducation, de la santé et des services sociaux, des sciences de la consommation, des jeux vidéo et du numérique.

Jusqu’au 31 janvier, toute personne âgée de 14 ans ou plus peut participer à la consultation en ligne menée par la Commission. L’objectif est de recueillir les points de vue d’un maximum de Québécois sur les enjeux étudiés.

Depuis le lancement de la consultation, le 31 octobre 2024, près de 6 300 personnes y ont participé. De plus, les jeunes, directement concernés par les travaux de la CSESJ, représentent une proportion significative des répondants : 27 % d’entre eux sont âgés de 14 à 24 ans.

Créée par l’Assemblée nationale le 6 juin 2024, la Commission a amorcé ses travaux en tenant une première phase de consultations particulières et d’auditions publiques du 12 au 26 septembre 2024. À cette occasion, elle a entendu une quarantaine de spécialistes et d’organisations.

Au cours des semaines du 4 et du 18 novembre 2024, les membres de la Commission ont également rencontré plus de 500 élèves dans 18 écoles primaires et secondaires réparties dans 6 régions du Québec. Ces écoles, issues de milieux variés – publics et privés, francophones et anglophones – incluaient également un établissement accueillant des jeunes des Premières Nations.

«Je suis très satisfaite des jalons importants qu'a posés la Commission jusqu'à maintenant. J'aborde la deuxième phase de consultations particulières avec optimisme puisqu'elle nous permettra d'approfondir des questions et enjeux soulevés lors des étapes précédentes et d'ainsi bonifier les réflexions», a mentionné Mme Dionne.

Après la fin des consultations particulières prévue le 5 février, la Commission analysera les données et l’information recueillies au cours des derniers mois pour rédiger son rapport. Ce dernier sera déposé au plus tard le 30 mai 2025.