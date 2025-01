L’ancien CHSLD de Rivière-du-Loup pourrait accueillir des logements sociaux

Davantage de logements sociaux, abordables ou pour étudiants pourraient être créés à Rivière-du-Loup. L’ancien Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Saint-Joseph à Rivière-du-Loup, jugé comme immeuble excédentaire par l’État, pourrait être converti pour lui donner cette nouvelle vocation.

Le gouvernement a dévoilé, le 17 janvier, le nouveau Répertoire des immeubles excédentaires de l'État propices au logement social, abordable ou étudiant. À travers la province, six immeubles ont été ciblés pour l’instant, dont l’ancien CHSLD de Rivière-du-Loup, qui est le seul édifice du Bas-Saint-Laurent à figurer parmi cette liste.

«Ce bâtiment est excédentaire […] Il est en fin de vie», a indiqué le porte-parole au CISSS du Bas-Saint-Laurent, Gilles Turmel. Depuis que ses résidents ont été transférés à la Maison des ainés et alternative de Rivière-du-Loup, il y a environ deux ans, les activités ont aussi été réduites au minimum. À peine quelques locaux sont utilisés afin de réaliser des travaux administratifs.

Alors quand le ministère de l’Habitation a demandé au CISSS s’il avait des immeubles qui ne servaient plus, ce dernier a levé la main. «Ce ne nous engage en rien, ça fait juste dire qu’il y a cet édifice», assure M. Turmel. Il indique que le CISSS est toujours en réflexion pour trouver une nouvelle vocation à l’ancien CHSLD construit en 1889. Cette initiative est donc une option de plus pour l’organisation.

Cette nouvelle mesure du ministère de l’Habitation est issue de la Stratégie québécoise en habitation déposée en aout 2024. Elle a pour objectif de rendre des terrains et bâtiments disponibles pour les offices d’habitation, les organismes à but non lucratif et les coopératives d’habitation. Ces derniers peuvent ainsi développer des projets plus rapidement et accélérer la disponibilité de logements.

«Ce sont souvent des sites ou des infrastructures qui se retrouvent au cœur d’une ville, d’une municipalité, près des services. L’hôpital Saint-Joseph en est un très bon exemple par sa situation géographique. Je considère que c’est une très bonne nouvelle», a souligné la députée Rivière-du-Loup - Témiscouata, Amélie Dionne. Elle trouve le terrain magnifique et l’emplacement idéal pour un immeuble à logements. «C’est patrimonial, symbolique pour la population», rajoute-t-elle.

Les organisations intéressées par un édifice excédentaire afin d’y réaliser un projet d’habitation peuvent contacter la Société d’habitation du Québec.