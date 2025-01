Un total de 322 567 $ amassé au 28e Téléradiothon de La Ressource

La Ressource d’aide aux personnes handicapées du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine a annoncé un premier résultat pour son 28e Téléradiothon. Le 26 janvier, à 21 h, c’est un total de 322 567 $ qui a été amassé pour l’aide aux personnes handicapées de notre grande région, dépassant ainsi l’objectif de 300 000 $.

Voici les résultats par secteur : Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine a récolté 83 218 $, le Bas-Saint-Laurent a amassé 125 550 $ et le bureau régional situé à Rimouski a accumulé 113 799 $.

Ce 28e Téléradiothon, sous la direction artistique de Nelson Minville et la réalisation télévisuelle de l’Agence Ambassade, a été un succès. Les spectateurs on a eu droit à des moments d’émotion intenses, dont la prestation du directeur artistique Nelson Minville.

Le spectacle de deux heures, diffusé sur les télés communautaires et sur le web, était animé par l’humoriste Marc-Antoine Lévesque et regroupait les prestations de Lynda Lemay, Marie-Pierre Arthur, Dans L’Shed, Maude Cyr-Deschênes, Annie Cotton, Jean-Michel Côté, David Richard ainsi que le BIZZ BIZZ Band sous la direction musicale de Marie-Anne Arsenault. La participation du Chœur Gospel de l’École de musique du Bas Saint-Laurent et d’un quatuor à cordes est venue donner du «punch» à cette soirée.

La Ressource remercie chaleureusement son partenaire majeur, Groupe Méga Scène, tous les partenaires de production et de diffusion, les commanditaires, les bénévoles, les artistes et artisans, les médias et, bien sûr tous les précieux donateurs.

L’équipe est fière du travail accompli et des résultats obtenus dans le contexte socio-économique actuel plutôt fragile. Elle tient à remercier tous ceux et celles qui ont choisi d’aider La Ressource en lui permettant de continuer sa mission auprès des personnes handicapées.

L’année dernière, le Téléradiothon avait permis de recueillir 315 189 $.