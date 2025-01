Des 5 à 7 organisés par le Réseau Vigilance Bas-Saint-Laurent

Le Réseau Vigilance Bas-Saint-Laurent invite la population à rencontrer ses membres lors de deux 5 à 7 afin de discuter des impacts du Plan Santé sur les secteurs de la santé et des services sociaux de la région et, par le fait même, sur le filet social bas-laurentien.

Les Bas-laurentiens sont invités dès 16 h 30 le 28 janvier aux Bains Publics de Rimouski (53, rue Saint-Germain Est) et le 4 février à la microbrasserie Aux Fous Brassant de Rivière-du-Loup (262, rue Lafontaine) pour échanger sur les transformations que subit actuellement le système de santé et de services sociaux.

Les travailleurs des organisations impliquées dans le Réseau Vigilance Bas-Saint-Laurent attendront les citoyens à différentes stations informatives et ludiques pour établir un dialogue sur l’état du système de santé et de services sociaux dans la région, les impacts ou solutions liés aux différents changements amorcés et à venir tout comme les mobilisations régionales possibles.

Un discours du comité organisateur est prévu à 17 h 30 et un accès à un micro ouvert sera offert de 18 h à 19 h. Des grignotines seront servies sur place. Par cette première invitation, l’organisme souhaite faire un pas vers la multiplication des lieux d’échanges entre diverses personnes issues de divers milieux sur ce sujet au cœur des préoccupations : le Plan Santé et sa société d’État Santé Québec.

«C’est l’occasion de vraiment échanger sur ces transformations majeures autant avec des personnes qui prodiguent des soins, qu’avec des personnes qui travaillent dans le réseau ou dans le milieu communautaire, où les surcharges se font sentir de plus en plus et s’accentuent rapidement, impactant leur travail et, donc, directement les soins et services offerts à la population, commente Maxime Tremblay agent de liaison à la TROC du Bas-Saint-Laurent.

L’objectif du Réseau Vigilance est principalement d’informer et de sensibiliser la population en lui offrant un contre-discours à celui du gouvernement provincial actuel. L’organisme craint notamment pour l’autonomie et la marge de manœuvre régionale, pour la place grandissante donnée au privé en santé et pour l’instrumentalisation des organismes communautaires.

Il a vu le jour au printemps 2024, se donnant comme mission d’assurer une vigie des tenants et aboutissants du Projet de loi 15 et de l’implantation du Plan Santé et de Santé Québec dans le but d’informer et de sensibiliser la population sur les effets de tels remaniements pour les professionnels du milieu et les communautés bas-laurentiennes. Le Réseau Vigilance Bas-Saint-Laurent est constitué de près de 10 organisations bas-laurentiennes issues de divers comités régionaux, groupes syndicaux et regroupements.