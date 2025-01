Du sel plein les fenêtres à Cacouna

Depuis environ deux semaines, une couche de saleté grise recouvre les fenêtres de plusieurs résidences de la rue de la Grève, à Cacouna. Le 22 janvier, Carole L’Italien, à l’instar de plusieurs autres voisins, a appris que ces résidus proviennent d’une cargaison de sel de déglaçage qui a été déchargée au port de Gros-Cacouna au début du mois.

Les émanations de sel ont eu lieu au même moment qu’une petite neige qui collait aux fenêtres s’est abattue dans la région. «Quand ça a fondu, je n’en revenais pas. J’ai dit ‘’voyons dont’’. On ne voyait plus dehors. C’était gris, on pensait que c’était du sable. Tout autour de la maison, la neige était grise», rapporte Carole L’Italien, qui habite sur la rue de la Grève depuis 24 ans. Elle n’a jamais été témoin d’une situation semblable auparavant. Elle s’inquiète de la corrosivité du sel de déglaçage pour les toitures en métal et les structures de bois. Sa résidence est située en ligne directe du site d’entreposage du port.

Généralement, ce matériau est transbordé au port de Gros-Cacouna entre les mois de mai à octobre. «Dû à un manque d’espace d’entreposage, la livraison de sel de déglaçage a été retardée en janvier», explique la présidente-directrice générale de la Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie (SPBSG), Anne Dupéré. La cargaison, qui a été déchargée le 9 janvier, était trois fois plus importante qu’à l’habitude.

L’entreprise responsable de la manutention du sel au port de Gros-Cacouna, QSL, évalue présentement les causes possibles de cet événement afin d’éviter qu’il ne se reproduise. Sous toutes réserves de l’analyse qui est présentement en cours, la météo défavorable et les grands vents auraient pu engendrer cette situation.

«Ils avaient leurs raisons de procéder de cette manière, mais il faut que ce problème soit résolu», résume Mme L’Italien. Avec les grands froids des derniers jours, le sel a collé aux structures et il s’est incrusté comme une couche de glace. «On ne savait pas c’était quoi, ni à qui s’adresser. Ici, le vent tourbillonne. Il y en a vraiment tout le tour de la maison et sur le gazebo.»

La résidente de la rue de la Grève apprécie la réaction de l’entreprise QSL, qui a dépêché deux employées à Cacouna le 23 janvier afin d’aller à la rencontre des résidents pour évaluer le nombre de bâtiments touchés. Elles étaient accompagnées de la mairesse, Suzanne Rhéaume.

«J’ai la certitude que QSL va prendre ses responsabilités. Avec leur rapidité, on sent qu’ils s’occupent de nous et ça me rassure en tant que mairesse. La pression s’est atténuée parce qu’en peu de temps, les résidents avaient une réponse», explique Mme Rhéaume.

QSL est présente depuis 35 ans au port de Gros-Cacouna, rapporte la directrice principale, communications Marie B. Deschamps. «C’est un événement isolé et exceptionnel», a-t-elle souligné. «QSL et la SPBSG prennent la situation au sérieux et vont établir un plan d’action pour éviter dans l’avenir un tel événement», complète Anne Dupéré.

QSL a fait circuler une adresse courriel à laquelle les résidents touchés peuvent signaler ces dépôts de sel de déglaçage : [email protected]. L’entreprise se servira de ces informations afin de prendre les actions qui s’imposent.