«Chaud devant!» pour le 29e Concours intercollégial de sculpture sur neige

Le 29e Concours intercollégial de sculpture sur neige se déroulera du 31 janvier au 2 février 2025 au centre-ville de Rivière-du-Loup sous le thème «Chaud devant!». Cette année, 14 équipes en provenance de neuf établissements collégiaux de partout au Québec participeront à l’évènement.

Les équipes participantes disposeront respectivement de 50 heures pour réaliser leur projet à partir de blocs de 15 mètres cubes et aucun ajout de neige ne sera permis. Les deux équipes qui représenteront le Cégep de Rivière-du-Loup seront formées d’élèves des programmes Gestion et intervention en loisir et Arts visuels.

Cinq bourses totalisant près de 3 000 $ seront à l’enjeu : le premier prix de 1 200 $, les deuxième et troisième prix de 600 $ et 450 $, une bourse Leadership de 300 $ ainsi que le coup de cœur du public d’une valeur de 300 $. Les équipes lauréates seront dévoilées dans les heures suivant la fin de l’évènement.

LES JUGES

Le jury sera composé de Gabriel Bigaouette, Julie Bourgoin et Émilie Rondeau. M. Bigaouette est un sculpteur professionnel qui possède une vaste expérience en sculpture sur neige et en est à sa troisième collaboration au Concours. Au niveau local et national, il œuvre en tant que sculpteur, conférencier et formateur en sculpture sur neige. Mme Bourgoin est copropriétaire du café Van Houtte depuis son ouverture en 2012, ce qui fait d'elle une spécialiste du thème de cette édition par son expérience en restauration. En tant que membre du regroupement des marchands du centre-ville, elle contribue financièrement au concours et consolide, par son rôle de juge, son implication à celui-ci. Enfin, Mme Rondeau est une artiste professionnelle de la région qui s’illustre par sa carrière en art public, particulièrement au sein du programme d’intégration des arts à l’architecture du gouvernement du Québec, pour lequel elle a réalisé une vingtaine d’œuvres. Elle est également boursière du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), a effectué plusieurs résidences de création au Bas-Saint-Laurent et a exposé son travail au Québec, en Ontario et au Manitoba.

ACTIVITÉS PARALLÈLES

Grâce à la participation du Musée du Bas-Saint-Laurent, un parcours d’interprétation des différentes sculptures sera offert dès 13 h 30 à partir du parc Blais, le dimanche 2 février. Aussi, les personnes intéressées à s’initier à la sculpture sur neige pourront le faire directement à l’extérieur du Musée, en continu, entre 13 h et 16 h. Du chocolat chaud sera servi sur place. Ces activités offertes par le Musée sont entièrement gratuites.

L’organisme Espace Centre-ville prêtera également mainforte au Concours en proposant des activités extérieures pendant la fin de semaine. Le samedi 1er février, au parc Blais de 18 h à 20 h, l’organisme invite la population à un disco-patins. Le dimanche 2 février, de 13 h à 15 h, un jeu de Qui est-ce? (Guess who) géant se tiendra sur le tronçon de la rue Lafontaine entre la rue Saint-Laurent et Frontenac qui sera fermé pour l’occasion. Des sandwichs choco-guimauves seront également servis autour d’un feu de foyer.

L’ORGANISATION

Le Concours intercollégial de sculpture sur neige est organisé par Maxime Marchand, conseiller à la vie étudiante au Cégep de Rivière-du-Loup, appuyé par Denis Beauséjour et Louis-Pier Dupuis-Kingsbury, respectivement enseignant et technicien en travaux pratiques au Département des arts. La Ville de Rivière-du-Loup, partenaire de l’évènement depuis 1995, apporte un soutien indispensable par la participation de son Service loisirs, culture et communautaire et de son Service technique et de l'environnement. Ce dernier dispose les blocs de neige tout au long du parcours et assure un soutien logistique en lien avec la sécurité. L’Auberge internationale de Rivière-du-Loup, quant à elle, accueille les équipes participantes pendant leur séjour.

L’une des originalités de l’évènement réside dans la participation active de la population. Non seulement le grand public manifeste son appréciation des œuvres présentées, mais les gens d’affaires, les partenaires du milieu municipal et touristique s’impliquent dans l’organisation ainsi que dans le soutien opérationnel et budgétaire de l’évènement. Le comité organisateur compte également sur la participation exceptionnelle des commerçants et places d’affaires de Rivière-du-Loup. Le Concours est un projet associé au Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec (RIASQ).