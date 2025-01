Tourisme Bas-Saint-Laurent mise sur le développement du vélo de montagne

Les changements climatiques se sont fait sentir dans les opérations de Tourisme Bas-Saint-Laurent en 2024. L’hiver dernier, la saison de motoneige a été fortement écourtée en raison du peu de neige qui s’est accumulé la région. Toutefois, la stratégie d’attirer les touristes sur quatre saisons a été gagnante, indique le directeur général, Pierre Levesque.

«L’été a été plus chaud, le printemps plus tôt et l’automne plus beau, donc c’est une belle nouvelle pour nous autres», résume-t-il. En allongeant la saison touristique, certaines entreprises font le pari de pérenniser leurs ressources humaines et de mieux répartir leurs efforts, au lieu de tout donner en l’espace de quelques mois. Malgré le manque de neige, les stations de ski ont pu se débrouiller à l’aide de l’enneigement artificiel.

En mars dernier, Tourisme Bas-Saint-Laurent a lancé son nouveau site web qui mise sur la promotion des temps forts de la région. L’association touristique régionale a investi environ 5 M$ en promotion au cours de la dernière année, dont 2,5 M$ sur le marché québécois et 2,5 M$ hors Québec, en France, en Ontario et aux Etats-Unis.

Tourisme Bas-Saint-Laurent a injecté plus de 460 000 $ dans six projets de vélo de montagne sur le territoire, qui totalisent des investissements totaux de 2,8 M$. «On les accompagne pour que le projet puisse se structurer et que cela devienne un produit touristique que l’on peut vendre. Une masse critique [d’attraits et d’activités] fait en sorte qu’on peut générer des retombées économiques majeures», explique Pierre Levesque.

Ce dernier estime qu’on assiste présentement à la naissance du produit touristique du vélo de montagne au Bas-Saint-Laurent. «C’est un projet qui est très bon pour la communauté parce que ceux qui aiment le vélo de montagne peuvent en faire chez eux. En même temps, on développe un produit touristique qui permet d’attirer des gens pour l’été», poursuit M. Levesque. En hiver, certains clubs de vélo offrent la possibilité d’emprunter les sentiers en fatbike, ce qui ajoute une activité diversifiant les activités sur le territoire.

STATISTIQUES

Au cours de la dernière année, Tourisme Bas-Saint-Laurent rapporte une hausse de 7 % des revenus générés par les établissements d’hébergement, qui s’élèvent à 89,5 M$. Le taux d’occupation est en baisse de 5,7 %, mais il est compensé par le nombre d’unités disponibles, qui a augmenté de 6,3 %.

En 2025, une réflexion sera menée concernant le rôle et l’avenir des bureaux d’accueil touristique. Au cours des 10 dernières années, le nombre d’actes d’information a diminué de 40 %. La disponibilité de l’information touristique en ligne modifie cette approche.

Pierre Levesque fonde beaucoup d’espoir dans le possible regroupement des corporations situées le long de la piste cyclable le Petit Témis, qui constitue un «outil de développement touristique exceptionnel.» Par ailleurs, un comité de réflexion est en place afin de structurer les routes touristiques des Monts Notre-Dame et Des Frontières.

À VENIR

En octobre 2025, la région accueillera le congrès Bienvenue Québec, qui regroupera 400 acteurs du milieu du tourisme, à Rivière-du-Loup. Un autre événement majeur aura des retombées dans toute la région : la Coupe Memorial à Rimouski. L’objectif de Tourisme Bas-Saint-Laurent est de positionner le Bas-Saint-Laurent auprès des visiteurs afin de favoriser des retombées touristiques dans le futur. Le directeur de général de Tourisme Bas-Saint-Laurent mise aussi la deuxième phase du parc national du Lac-Témiscouata afin de poursuivre le développement du potentiel touristique régional.