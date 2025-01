Une soirée de soutien pour Yoann Guay, candidat de Star Académie 2025

La municipalité de Saint-Mathieu-de-Rioux annonce l’organisation d’une soirée spéciale en soutien à Yoann Guay, candidat de Star Académie 2025, ce dimanche soir à la salle multifonctionnelle. Cet événement vise à rassembler la communauté de la MRC des Basques pour encourager l’auteur-compositeur-interprète, qui est actuellement en danger d’élimination.

La salle multifonctionnelle, pouvant accueillir entre 200 et 250 personnes debout, sera l’épicentre d’une soirée festive haute en couleur. Les portes ouvriront à 17 h, et à 19 h, l’événement sera présenté sur écran géant. Les résidents de la MRC des Basques et des environs sont chaleureusement invités à venir en grand nombre pour partager ce moment unique et montrer leur soutien.

La soirée promet d’être animée et conviviale, offrant à tous l’opportunité de se rassembler dans une ambiance électrisante.

Cet événement n’est pas qu’une simple soirée, mais un témoignage de l’énergie et de la solidarité qui animent notre région. La municipalité de Saint-Mathieu-de-Rioux espère que cette initiative permettra à chacun de vivre un moment inoubliable tout en soutenant Yoann Guay dans son parcours à Star Académie.