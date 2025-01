L’Association du cancer de l’Est du Québec invite la population de tout son territoire à venir vivre une expérience épicurienne unique le 10 avril prochain, dès 18 h, à l’ancienne église de Luceville. Cet événement, présenté avec la collaboration de Raymond Chabot Grant Thornton, s’adresse à toutes les personnes de cœur qui veulent soutenir la mission de l’organisme.

«Nous sommes honorés de collaborer avec l’Association pour présenter cet événement de financement majeur et ainsi, soutenir cette cause touchant tant de familles d’ici. Raymond Chabot Grant Thornton et l’Association partagent les mêmes valeurs et un engagement régional fort, avec nos 13 bureaux et plus de 365 employés de Gaspé à Montmagny, en passant par les Îles-de-la-Madeleine», exprime Michel Cavanagh, CPA, associé.

Audréane Brillant, directrice du financement et des communications de l’Association du cancer de l’Est du Québec convie tous les partenaires de l’Association et aussi la population à ce bel événement. «Vous aurez l’occasion de vivre une soirée où tous vos sens seront aiguisés avec de belles surprises. Nous avons hâte de vous accueillir pour cet événement et de célébrer avec vous notre engagement commun envers la cause de l’Association du cancer de l’Est du Québec.»

C’est dans une ambiance feutrée et un cadre raffiné, qu’un menu gastronomique 5 services accompagné d’un accord mets et vins sera servi par deux chefs d’exception du Bas-Saint-Laurent, Félix St-Pierre du restaurant Mange-Grenouille et Jean-Alexandre Dubé, du Riotel de Matane qui sauront surprendre par leur cuisine inventive élaborée avec des produits locaux de choix.

Mentionnons que tous les profits de la soirée seront directement réinvestis dans les services offerts par l’Association du cancer de l’Est du Québec aux personnes atteintes de cancer et leurs proches, et ce, partout sur le territoire du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

Pour s’inscrire et procéder à l’achat de billets, il est possible de cliquer ici. Les billets sont au coût de 250 $ par personne et à l’achat d’une table de huit places, un rabais de 100 $ sera accordé. Il n’y a que 200 places disponibles pour cette première édition.