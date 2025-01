Les Fusiliers du St-Laurent participeront à leur exercice annuel d'hiver

Les membres du régiment Les Fusiliers du St-Laurent participeront à leur exercice annuel Pré-Tour Polaire, à Saint-Fabien, du 24 au 26 janvier 2025, dans le but de maintenir leurs compétences opérationnelles dans des conditions hivernales.

Il est à noter que la population pourrait observer des déplacements de véhicules militaires. Aucune arme ni munition ne sera utilisée durant l’exercice Tour Polaire. Les Forces armées canadiennes assure que toutes les mesures d’atténuation nécessaires ont été prises afin de minimiser les impacts sur la population et l’environnement et afin d’assurer que l’entraînement soit tenu dans un cadre sécuritaire.

Au cours de cette fin de semaine, 40 membres des Fusiliers du Saint-Laurent s’entraîneront notamment à la coordination de positions défensives, à la survie et au fonctionnement de l’équipement militaire dans un contexte hivernal, à la navigation en forêt ainsi qu’aux communications par temps froid.

FUSILIERS DU ST-LAURENT

Les Fusiliers du St-Laurent est l’un des plus vieux régiments d’infanterie au Canada. Ses membres sont des militaires qui s’entraînent principalement à temps partiel. Ce sont pour la plupart des étudiants et des travailleurs civils. Depuis sa fondation en 1869, le régiment a participé aux deux grandes guerres mondiales, à différentes opérations de maintien de la paix avec les Nations Unies et a fourni de l’aide aux autorités civiles lors d’opérations telles que la crise du verglas.

Le Régiment compte aujourd’hui plus de 200 membres répartis dans trois compagnies situées dans les villes de Rivière-du-Loup, Rimouski et Matane. En tant qu’unité de la Réserve, Les Fusiliers du St-Laurent ont pour rôle de supporter la Force régulière afin de lui permettre de remplir les engagements du Canada en matière de défense et ce, avec professionnalisme.