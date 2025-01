La Ville de Saint-Pascal a maintenant son service de repas à domicile

Le conseil municipal de Saint-Pascal annonce le lancement d’un tout nouveau service de repas à domicile. Ce projet s’inscrit dans la planification stratégique de la Ville et reflète l’engagement constant de ses élus envers le bien-être de ses citoyens.

Cette initiative s’adresse prioritairement aux personnes de 65 ans et plus. Également, sous certaines conditions, aux personnes rencontrant des défis importants et qu’un service de la sorte leur donnera un réel coup de main.

Le développement de ce service a été rendu possible grâce à une collaboration étroite entre la Ville de Saint-Pascal, le centre de services scolaires, l’école secondaire Chanoine-Beaudet, et Bergeron Traiteur, responsable de la cafétéria de l’établissement. Toutefois, la concrétisation du projet n’aurait été possible sans l’implication du Centre d’action bénévole Cormoran, déjà reconnu pour ses initiatives du même genre dans le Kamouraska. L’ensemble des acteurs ont travaillé d’arrache-pied pour concevoir et structurer un service adéquat, opérationnel dès janvier 2025.

Depuis ses débuts, le service de repas à domicile rencontre un franc succès. Chaque semaine, deux livraisons sont effectuées, soit le mardi et le jeudi, grâce à l’implication précieuse de cinq bénévoles-livreurs. Actuellement, environ 45 repas sont livrés à chaque distribution, pour le plus grand bonheur des 32 bénéficiaires du service.

«Ce projet est une grande source de fierté pour notre conseil municipal. Il témoigne de la capacité de notre communauté à travailler ensemble pour répondre aux besoins de ses membres les plus vulnérables», a exprimé la mairesse de Saint-Pascal, Solange Morneau.

Le service, en opération pour une première phase pilote de janvier à juin 2025, repose également sur l’engagement citoyen. Le Centre d’action bénévole Cormoran est actuellement à la recherche de bénévoles pour combler un poste de livreur pour la période de février à mai 2025.

La Ville de Saint-Pascal tient à remercier tous les partenaires, bénévoles et employés municipaux qui ont contribué à la mise en œuvre de ce projet essentiel. Cette initiative témoigne de l’importance des valeurs de solidarité et d’entraide dans la communauté.

Pour plus d’informations ou pour devenir bénévole, il est possible de contacter le Centre d’action bénévole Cormoran au 418 492-5851.