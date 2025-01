Trois finalistes au Toponyme coup de foudre 2025 au KRTB

Les trois finalistes du Bas-Saint-Laurent au titre de Toponyme coup de foudre 2025 se situent au KRTB. Les noms de Baie des Convois, Bibliothèque de la Marée-de-Livres et Chemin du Pas-d’Eau tenteront de se tailler une place parmi les neuf autres noms en lice partout dans la province.

La Baie des convois se trouve à Saint-André-de-Kamouraska, à l’est de l’île Le Pot du Phare. Son nom vise à rappeler les convois organisés par la marine britannique dans le contexte des guerres napoléoniennes (1799-1815), de la guerre de 1812 (1812-1815),

De la Première Guerre mondiale (1914-1918) et de la Deuxième Guerre mondiale (1939-1945).

La bibliothèque de la Marée-de-Livres se situe au 560, route de la Montagne à Notre-Dame-du-Portage. Son nom fait référence à l’emplacement de la municipalité, qui s’est développée le long de la route du Fleuve, à proximité des battures. Il évoque l’importance de la marée dans son histoire, sa culture et son ainsi que dans le quotidien de sa population, des villégiateurs et villégiatrices ainsi que des touristes.



Le chemin du Pas-d’Eau se trouve à Saint-Antonin, à proximité d’un ancien canal de contrôle des inondations qui permettait d’endiguer la rivière du Loup lors de débordements. Aujourd’hui, ce canal est le plus souvent à sec, d’où le nom de la voie.

Douze toponymes finalistes ont été retenus par la Commission de toponymie parmi environ 1 300 noms de lieux officialisés en 2024. La population pourra voter pour son nom favori jusqu’au 4 février au https://toponymie.gouv.qc.ca/ct/vote-toponyme/.

Voici les neufs autres noms qui se sont distingués : Chemin Empremier (Bonaventure, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine); Lac des Ti-Pics (Mont-Valin, Saguenay–Lac-Saint-Jean); Parc des Passeurs (Lévis, Chaudière-Appalaches); Parc du Mai (Sainte-Marie, Chaudière-Appalaches); Parc du Tour-du-Chapeau (Montréal, Montréal); Place des P’tits-Chars (Montréal, Montréal); Promenade de l’Ardoise (Léry, Montérégie); Rue de la Moulange (Joliette, Lanaudière); Sentier de la Forêt-Marine (Les Éboulements, Capitale-Nationale).

Les 12 noms se démarquent par leur relation pertinente avec le lieu désigné, leur capacité à inspirer des idées, à susciter des interrogations, à évoquer des images fortes ou à mettre en valeur le patrimoine culturel, ou encore leur originalité.

C’est la sixième année que la Commission invite la population à choisir son Toponyme coup de foudre. Celles et ceux qui voteront courront la chance de remporter l’une des trois cartes-cadeaux échangeables dans une librairie. Les noms des personnes gagnantes du tirage au sort seront annoncés lors du dévoilement du Toponyme coup de foudre du public et du Toponyme coup de foudre de la Commission, le 11 février. Des prix de participation seront remis à la suite d’un tirage au sort entre les différents lieux.