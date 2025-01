Levée de l’avis d’ébullition préventif à Rivière-du-Loup

L’avis d’ébullition préventif qui avait été instauré le vendredi 17 janvier pour une importante partie de la ville de Rivière-du-Loup est maintenant levé. Il n’est donc plus nécessaire de faire bouillir l’eau avant de la consommer.

Touchant à l’origine l’ensemble des résidences et des commerces desservis en eau potable et situés au nord de la rue Laval, dans une zone comprise entre le Vieux Saint-Patrice et l’Anse-au-Persil, l’avis d’ébullition avait été instauré par mesure préventive en raison d’une dépressurisation des canalisations du réseau d’aqueduc municipal, répondant ainsi aux normes en vigueur.

Les résultats des analyses d’eau confirment que la qualité de l’eau potable n’est pas affectée et qu’il est entièrement sécuritaire de la consommer dès maintenant.

La Ville remercie les citoyens et les commerçants pour leur patience et leur collaboration.