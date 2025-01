Le 31e Quillethon Lorraine Ouellet-Castonguay sous le signe de la relève

L’avis d’ébullition préventif qui avait été instauré le vendredi 17 janvier pour une importante partie de la ville de Rivière-du-Loup est maintenant levé. Il n’est donc plus nécessaire de faire bouillir l’eau avant de la consommer. Touchant à l’origine l’ensemble des résidences et des commerces desservis en eau potable et situés au nord de la rue ...