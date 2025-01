La programmation Boule de neige, ou le plaisir de se rire de l’hiver

L’effet Boule de neige se fera encore sentir à Rivière-du-Loup cet hiver! Près de 20 ans après le lancement de sa première programmation d’activités sous zéro, la Ville poursuit cette chaleureuse tradition. Chaque début d’année, des centaines de Louperivois et Louperivoises sortent ainsi de leur cocon douillet pour profiter des plaisirs revigorants de la blanche saison, avec les pieds froids mais le cœur bien au chaud.

L’avalanche d’activités sera déclenchée le vendredi 24 janvier avec la première disco-patin, à la patinoire du secteur Saint-Ludger. Les amateurs de ballon-balai, tout comme les néophytes, pourront se dégourdir à la patinoire du centre-ville, à l’invitation de la Maison de la famille du Grand-Portage.

Durant les semaines qui suivront, les animations extérieures s’enchaîneront. Parmi les classiques, soulignons le retour de la populaire marche aux flambeaux au parc des Chutes (31 janvier), de la glissade animée à la pente Frontenac (16 février) et du dîner hot-dogs au chalet de ski de fond de Saint-Ludger (8 mars).

Personne ne restera de glace devant les deux événements phares de l’hiver louperivois : le Festival Grimpe en ville, événement panquébécois d’escalade de glace sur la spectaculaire falaise du parc des Chutes, du 7 au 9 février, et, juste avant, le Concours intercollégial de sculpture sur neige, du 31 janvier au 2 février. Une partie de la rue Lafontaine deviendra piétonne et de l’animation sera assurée par Espace Centre-ville. Le Musée du Bas-Saint-Laurent proposera également une tournée guidée des sculptures.

En tout temps, jusqu’au 20 février, les personnes qui n’ont pas froid aux yeux pourront aller se mesurer au parcours ludique Les Défis givrés, au parc des Chutes. Créé par une firme spécialisée, ce rallye GPS, à réaliser à l’aide d’un cellulaire, plaira autant aux familles qu’aux marcheurs de tous âges. Les participants devront traverser six stations de défis, de jeux et d’énigmes lancés par Jack Frost, le célèbre bonhomme de neige.

Ces activités, presque toutes gratuites, sont proposées par le Service loisirs, culture et communautaire ainsi que par divers organismes à but non lucratif.