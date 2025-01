Notre-Dame-des-Neiges réalisera son parcours historique

Le directeur général de Notre-Dame-des-Neiges, Dany Larrivée, a reçu un beau cadeau de Noël le 23 décembre. Le Fonds des legs du gouvernement du Canada a accepté de financer la moitié de la phase un du parcours historique de la Municipalité, soit une somme d’un peu plus de 94 000 $.

M. Larrivée se réjouit de cette nouvelle qui arrive à point. En 2023, le projet avait essuyé le refus d’une subvention par une autre organisation, retardant ainsi sa mise en chantier. «Le projet va enfin se concrétiser. Sans ça, ça ne pourrait pas être possible», soutient-il.

Le projet comprend la réalisation et l’installation de 25 panneaux d’interprétation ainsi que de 3 monolithes à 28 sites différents. Ces derniers seront affiliés à des balados qui permettront des compléments d’informations. Le tout sera aussi traduit en anglais.

L’aide financière, consacrée aux grandes commémorations historiques, a notamment été octroyée dans le cadre du 200e anniversaire de la maison hantée François-Leclerc célébré le 10 aout 2024. Le parcours historique a été financé puisqu’il se rattache à ce site phare. Au total, la phase un du projet s’élève à près de 200 000 $ avec la participation d’un peu moins de 50 000 $ de la Municipalité et d’environ 50 000 $ de partenaires.

Le parcours historique est déjà bien entamé au niveau documentaire, même s’il ne fait que commencer maintenant. «J’ai l’impression qu’il est presque déjà là», indique Dany Larrivée. Il est impatient de faire découvrir le fruit de nombreuses heures de recherche à la population et aux touristes, qu’ils plongent dans l’univers historique de Notre-Dame-des-Neiges.

La Municipalité a deux ans pour réaliser le projet, soit jusqu’à la fin 2026. Les phases deux (fouilles archéologiques) et trois (exposition) du parcours suivront subséquemment. Toutefois, le directeur général souligne qu’il n’est pas impossible que des fouilles aient lieu avant 2027 et 2028 avec l’aide de la MRC des Basques et/ou le ministère de la Culture et des Communications.

PROJETS 2025

Notre-Dame-des-Neiges a plusieurs projets sur sa liste pour l’année 2025. Notamment, elle prévoit la réalisation des travaux à la Riveraine, si elle reçoit une subvention issue du second volet du Programme visant la requalification des lieux de culte excédentaires patrimoniaux.

L’église serait reconfigurée pour en faire une salle de spectacle polyvalente. Les bancs seraient retirés, l’éclairage et la sonorisation améliorés et le soutènement retravaillé, entre autres. «On ne veut absolument pas dénaturer les lieux», assure Dany Larrivée. Le projet se situe dans les 250 000 $ et serait subventionné à environ 60 %. Si elle obtient une réponse rapide, la Municipalité pourrait commencer les travaux cet été.

Une quatrième demande sera effectuée pour la réfection de la route du Sault. «Ça devrait se faire», croit le directeur général. Quatre segments plus urgents, d’une longueur d’environ 500 mètres au total, ont été réparés par la Municipalité en 2024 pour un montant de 434 000 $. Le reste des travaux à effectuer s’élève donc dans les 900 000 $ pour 2,3 kilomètres. Le projet serait subventionné à 75 % par Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec.

La Municipalité aimerait aussi faire la réfection de sa patinoire, à la suite de demandes citoyennes et d’employés. La surface n’est pas au niveau, le drainage doit être refait et un filet doit être ajouté. Les travaux sont évalués à 60 000 $. Leur réalisation est conditionnelle à l’obtention d’une subvention du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air.

Des travaux au sentier national sont aussi prévus, si un financement est obtenu. Notre-Dame-des-Neige désire améliorer certains tronçons moins sécuritaires et faire construire des toilettes sur la rue de la Grève pour les randonneurs. Des demandes au Programme d’infrastructures municipales pour les aînés et au Programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Une année qui s’annonce bien remplie pour cette Municipalité des Basques.