La Fondation Jean Lapointe donne le coup d’envoi à la 12e édition du Défi 28 jours sans alcool

La Fondation Jean Lapointe lance la 12e édition de son Défi 28 jours sans alcool. En février, des milliers de québécois se mobiliseront pour atteindre l’objectif de levée de fonds de 900 000 $ afin de soutenir l’œuvre de la Maison Jean Lapointe dans la prévention, la sensibilisation et le traitement des dépendances.

Pour cette nouvelle édition, la Fondation Jean Lapointe dévoile la toute nouvelle image de marque du Défi 28 jours sans alcool. Plus moderne, cette identité visuelle puise ses racines dans l’essence même de la Fondation et de la Maison Jean Lapointe.

Pour sa part, la campagne annuelle s’inspire de l’héritage de Jean Lapointe, reconnu pour son humour et son sourire contagieux, en mettant «Jean» à lʼhonneur. Cette approche renforce le lien avec la Fondation tout en célébrant la mémoire de son fondateur. Au cœur de cette campagne, des jeux de mots ludiques tels que Jean Barque (jʼembarque), Jean Courage (jʼencourage) et Jean Profite (jʼen profite) apportent une touche d’humour et de dynamisme au Défi.

Par ailleurs, ce n’est pas un hasard si, cette année, le Défi sera propulsé par Jean-François Baril, Anik Jean, Jean Bùi et, bien entendu, Jean-Marie Lapointe. Ensemble ils uniront leur voix pour porter les messages de la Fondation et encourager les participants tout au long du Défi.

«Le Défi 28 jours sans alcool, c’est bien plus qu’un mois sans alcool. C’est un geste concret qui contribue à transformer des vies! C’est aussi l’occasion de prendre conscience de la place de l'alcool dans sa vie et de réfléchir à ses habitudes, déclare Ann-Julie Tremblay, directrice générale de la Fondation Jean Lapointe. En plus de ses bienfaits sur la santé physique et mentale, avec seulement 28 $, chaque participant devient un acteur de changement pour soutenir une cause importante à impact social.»

Il est important de souligner que, depuis plus de 40 ans, la Maison Jean Lapointe vient en aide aux personnes de tous âges, affectées, de près ou de loin, par les dépendances liées à l’alcool, aux substances, aux jeux de hasard et d’argent ainsi quʼà lʼhyperconnectivité. Grâce à des campagnes d’envergure comme celle du Défi 28 jours sans alcool, la Fondation Jean Lapointe rassemble ainsi chaque année davantage de personnes, partage l'expertise de la Maison Jean Lapointe et encourage une prise de conscience quant à l'impact de la consommation.

«Chaque dollar recueilli permet de financer des programmes de prévention, de traitement et d’accompagnement qui touchent des milliers de jeunes, de familles et de personnes aux prises avec des dépendances, ajoute Anne Elizabeth Lapointe, directrice générale de la Maison Jean Lapointe. Vos dons rendent possibles des actions concrètes et essentielles pour construire un avenir plus sain et informé pour un Québec en meilleure santé, tout en soutenant la mission de la Maison Jean Lapointe.»

Le Défi 28 jours sans alcool aura lieu du 1er février au 28 février. Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant. Pour sʼinscrire, parrainer un participant ou faire un don, il faut se rendre au www.defi28jours.com.