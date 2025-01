Plus de 9 600 $ remis à Trajectoire Hommes grâce au spectacle-bénéfice ÊTRE

L’instigatrice et organisatrice du spectacle bénéfice ÊTRE, Chantal Lévesque, annonce la remise d’un montant de 9 650 $ à l’organisme Trajectoire Hommes du KRTB à la suite de l’événement qui s’est tenu le 19 octobre 2024 à la Maison de la culture de Rivière-du-Loup.

Devant une salle comble de plus de 150 spectateurs, Mme Lévesque, également chanteuse principale, était accompagnée d’Élyzabeth Drapeau (choriste et interprète), Maryse Simard (pianiste) et Richard Sirois (guitariste). Ensemble, ils ont offert une prestation musicale pour soutenir la mission de Trajectoire Hommes.

«Donner ma voix pour une cause qui me tient à cœur, c’est ce qui m’anime et me fait vibrer. Tant d’organismes ont besoin de soutien; c’est ma manière de redonner et de vivre pleinement ma passion pour la scène et le chant», a-t-elle déclaré.

Le spectacle ÊTRE était aussi un hommage personnel à son fils Antoine, parti trop tôt. En transformant son deuil en un élan de générosité, Mme Lévesque a créé une expérience où la musique a agi comme un outil de guérison. Elle remercie chaleureusement ses partenaires de scène, qui ont contribué au succès de l’événement.

«Ce spectacle-bénéfice est un geste de générosité incroyable. Lorsque Mme Lévesque nous a approchés, nous avons accepté avec enthousiasme. Nous tenons à remercier sincèrement Mme Lévesque, ses musiciens, les partenaires, l’auditoire et tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette activité-bénéfice», a déclaré Luc Laforest, directeur général de Trajectoire Hommes.

Selon Mme Lévesque, la possibilité d’une deuxième édition en 2025 n’est pas exclue.