L’école Riou de Saint-François-Xavier-de-Viger demeurera ouverte

Le conseil d’administration du Centre de services scolaire de Kamouraska - Rivière-du-Loup a pris la décision de garder l’école Riou de Saint-François-Xavier-de-Viger ouverte. Elle sera donc sous surveillance dans le futur. Les élèves de la municipalité et de Saint-Épiphane fréquenteront donc leurs établissements scolaires respectifs.

La décision a été prise à la suite d’une consultation menée auprès des populations de Saint-Épiphane et de Saint-François-Xavier-de-Viger à l’automne 2024. «Les résultats du sondage sont en faveur à ce que les enfants fréquentent l’école de leur village respectif pendant tout leur parcours», a partagé Geneviève Soucy, directrice générale adjointe au CSS, par courriel.

Présentement, les élèves des deux municipalités au préscolaire,1ère, 2e et 3e année vont à l’école Notre-Dame-du-Sourire de Saint-Épiphane, tandis que ceux de 4e, 5e et 6e fréquentent l’école Riou de Saint-François-Xavier-de-Viger.

Les critères d’inscription seront donc modifiés pour l’année scolaire 2025-2026. La période pour s’inscrire sera du 1er au 21 février 2025.

Pour l’année scolaire en cours, le CSS dénombre 17 élèves de Saint-François-Xavier-de-Viger et 73 de Saint-Épiphane. Pour qu’une école reste ouverte et qu’un financement soit octroyé, le centre de services doit former au moins deux groupes de six élèves.

«Conformément à notre politique, lorsqu’il y a 20 élèves et moins, l’école est sous surveillance», a souligné la directrice générale adjointe. Ainsi, selon des inscriptions, le CSS pourrait se repencher sur l’avenir de l’école dans les prochains mois ou les prochaines années.