Une huitième édition pour la «Loterie qui fait du bien» de l’Association du cancer de l’Est du Québec

L’Association du cancer de l’Est du Québec convie la population du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine à participer à la huitième édition de la «Loterie qui fait du bien» permettant d’offrir des services essentiels aux personnes atteintes de cancer et à leurs proches.

«La valeur totale des 15 prix à gagner s’élève à plus de 50 000 $ représentant encore cette année un sommet inégalé grâce à la collaboration de nos généreux partenaires», mentionne Krystine Plourde, directrice générale de l’Association du cancer de l’Est du Québec. Les participants à la loterie courent la chance de remporter une variété de prix, dont un premier prix de 10 000 $ en chèque-cadeau.

Ce sont 25 000 billets qui sont mis en vente, et ce, jusqu’au 9 juin à 23 h 59 sur tout le territoire de l’Est-du-Québec grâce à la collaboration de six fondations d’hôpitaux qui proposent des billets dans leur région également. En retour, elles recevront un pourcentage de leurs ventes qui leur servira à offrir localement des services aux personnes touchées par le cancer. Au cours des trois dernières années, les fondations participantes ont pu réinvestir un montant total de près de 48 000 $ dans leur milieu.

Les billets sont en vente au coût de 12 $ l’unité. Le coût pour 5 billets est de 55 $ et de 100 $ pour 10 billets. La population peut se procurer les billets dans 63 points de vente. La liste complète est disponible sur le site Internet de l’Association du cancer de l’Est du Québec. Il est possible d’acheter des billets à l’Hôtellerie Omer-Brazeau ou à la Friperie de l’Est, en ligne au aceq.org/loterie ou par téléphone en composant sans frais le numéro de l’Association au 1 800 463-0806, poste 2012.

«Les personnes se procurant un billet permettent à l’Association d’offrir des services humains et réconfortants aux personnes touchées par le cancer du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord et de la Gaspésie- Iles-de-la-Madeleine», développe Daniel Bénéteau, président de l’Association du cancer de l’Est du Québec.

«En effet, acheter un billet à 12 $ permet d’offrir un massage apaisant et relaxant à une personne atteinte du cancer pendant qu’elle reçoit un traitement de chimiothérapie par intraveineuse. Se procurer 5 billets, c’est faire le don d’une trousse réconfort procurant chaleur et mieux-être à des personnes débutant des traitements de chimiothérapie par intraveineuse ou d’immunothérapie dans les hôpitaux du territoire de l’Association. Et acheter un livret de 10 billets permet d’offrir une nuit d’hébergement à une personne atteinte de cancer à proximité du lieu de ses soins en oncologie.»

L’an dernier, la Loterie a permis de vendre près de 21 000 billets et ainsi amasser 243 735 $. C’est grâce à ces retombées économiques que l’Association peut offrir, entre autres, la massothérapie en oncologie, des trousses réconfort distribuées aux patients qui débutent un traitement de chimiothérapie ou d’immunothérapie par intraveineuse, des nuitées abordables à l’Hôtellerie Omer-Brazeau et de l’aide financière grâce au Fonds de soutien aux personnes touchées par le cancer.

En 2023, c’est un montant de plus de 94 000 $ qui a été remis aux personnes atteintes dans tout l’Est-du-Québec grâce à ce fonds d’aide, ce qui représente une très forte augmentation des demandes d’aide.

«J’invite donc la population de notre territoire à participer à la “Loterie qui fait du bien” dont le tirage aura lieu le 10 juin», conclut Daniel Bénéteau.