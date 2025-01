Travaux d'urgence : 67 000 $ manquant pour Services Kam-Aide

L’équipe de Services Kam-Aide remercie la population, les entreprises, les associations et les élus qui ont confirmé jusqu’à présent une aide à la campagne de sociofinancement lancée afin de défrayer les coûts de la réalisation des travaux d’urgence sur le mur de soutènement en bordure de la rivière Saint-Jean, sur le terrain de l’organisme.

Du même souffle, la directrice générale de Services Kam-Aide, Louise Fortin, et toute son équipe demandent un dernier effort de générosité pour combler le manque à gagner restant d’ici la fin de la campagne prévue le 2 février prochain.

«Même si la facture des travaux s’avère finalement moins élevée que ce qui avait été estimé au départ, nous ne pouvons pas encore crier mission accomplie pour rassembler la somme nécessaire à notre survie, explique Louise Fortin. C’est pourquoi nous invitons les gens à se rendre sur la plateforme Zeffy et à effectuer un don afin de nous aider à trouver les 67 000 $ dollars manquants pour payer ces travaux d’urgence.»

On se rappellera qu’à défaut d’un très sérieux coup de pouce de la communauté pour aider au financement de ces travaux, la facture entraînée par leur réalisation pourrait hypothéquer la santé financière de l’organisme au point d’entraîner sa fermeture dans quelques mois.

«Nous tenons également à remercier l’entreprise Action Progex qui a fait don d’une partie du matériel nécessaire aux travaux qui ont été réalisés dans un échéancier beaucoup plus court que prévu; ce qui a permis de réduire la facture de plusieurs milliers de dollars, souligne Mme Fortin. Cependant, cette mise au point ne signifie pas que la campagne est terminée et qu’il faut cesser de donner pour aider Services Kam-Aide. Je réitère qu’il nous manque encore 67 000 dollars pour payer l’ensemble de la facture. L’objectif fixé, en début de campagne, était basé sur une estimation fournie par l’entrepreneur avant les travaux.»

La campagne, lancée officiellement le 2 décembre 2024, se terminera le 2 février 2025 et s’articule principalement via la plateforme Zeffy. Voici le lien pour contribuer : https://www.zeffy.com/fr-CA/fundraising/glissement-de-terrain.

On se souviendra que si la direction de Services Kam-Aide devait mettre la clef sous la porte, la perte des services offerts viendrait sérieusement fragiliser l’autonomie de sa clientèle composée de personnes aînées et de personnes avec des limitations intellectuelles et physiques, ainsi que de proches aidants qui comptent sur l’organisme et son équipe. Ce sont donc 636 usagers qui pourraient se retrouver sans service, si l’on se fie au bilan de l’an dernier.

Une fermeture entraînerait aussi la mise à pied de l’ensemble de son personnel. Rappelons que selon le recensement de 2021 de Statistiques Canada, les personnes de 65 ans et plus représentent 29,5 % de la population de la MRC de Kamouraska.

Toute l’équipe de Services Kam-Aide sollicite la générosité des entreprises, des associations et de la population pour aider à atteindre l’objectif financier et poursuivre sa mission qui a une portée significative au sein de la communauté.