Un message d’espoir pour les 10 ans du Match en Rose 

Créé en 2014, le traditionnel Match en Rose des 3L de Rivière-du-Loup fêtera ses 10 ans, le 7 février prochain, au Centre Premier Tech. Pour l’occasion, l’organisation louperivoise souhaite envoyer un message d’espoir clair aux personnes aux prises avec le cancer du sein et leurs proches.

L’événement rassembleur et mobilisateur aura jusqu’ici permis d’amasser 75 500 $ pour soutenir la recherche dans la lutte contre le cancer du sein au Québec. Une «somme importante» prouvant le succès de cette initiative, lancée il y a plus de dix déjà, qui est une première dans la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH).

«Est-ce qu’on s’attendait à un tel résultat il y a 10 ans? Non. Chaque année, les montants amassés sont impressionnants, les collaborateurs sont plus nombreux et les partisans également. C’est vraiment une fierté pour toute l’organisation des 3L», a partagé Martin Ouellet, copropriétaire de l’équipe.

«Chaque année, on se rend vraiment compte à quel point le milieu est très uni, très engagé envers la cause. En tant qu’organisation, nous en sommes très heureux», a-t-il complété.

Le dixième Match en Rose opposera les 3L de Rivière-du-Loup au National de Québec, le 7 février. L’organisation louperivoise espère que plus de 2 000 personnes se rassembleront à l’aréna pour l’occasion. Comme un cadeau collectif pour les efforts déployés au cours de la dernière décennie et, surtout, comme un pied de nez à la maladie.

Afin de marquer l’anniversaire de l’activité, les 3L ont d’ailleurs souhaité souligner l’apport de chacune de ses présidentes d’honneur au fil des ans. C’est pourquoi toutes les femmes qui se sont succédé comme ambassadrices seront conjointement présidentes de l’événement 2025. Il s’agit de Renée Ouellet, Dany Ross, Mylène Beauregard, Nancy Dumont, Isabelle Jean, Nancy Bastien et Marie-France Roussel.

«C’est une symbolique très forte», a souligné Mme Roussel, qui a été présidente d’honneur du Match en Rose 2024. «Toutes ces femmes sont vivantes, en forme et elles ont dit oui à la cause. Seule [Mme Denise Ouellet] ne sera pas présente, mais elle est toujours parmi nous.»

«C’est extraordinaire. Évidemment, la maladie amène des périodes très difficiles, mais on veut envoyer un message d’espoir, dire que c’est possible de reprendre le travail, les activités avec énergie.»

La cause rappelle aussi l’importante de la sensibilisation et de la recherche, rappelle-t-elle. «On a toutes profité [de l’évolution des connaissances]», a-t-elle soutenu.

UNE SAVEUR LOCALE

En nouveauté cette année, le Fondation Annette Cimon-Lebel sera bénéficiaire du tiers des dons qui seront amassés. Cette somme ira directement aux services offerts dans le secteur du KRTB, grâce à un «partenariat naturel», selon la présidente du conseil d’administration, Myriam-Andrée Lebel.

La Fondation Annette Cimon-Lebel vient en aide aux personnes atteintes de cancer depuis 1995. Elle aide à couvrir une partie des frais d’hébergement et de repas pour la personne atteinte de cancer. Elle offre également de l’aide lorsque les gens doivent se déplacer pour leur rendez-vous médical.

Le reste du montant sera remis, tel que le veut la tradition, à la Fondation du cancer du sein du Québec.

UNE COMMUNAUTÉ DERRIÈRE L’INITIATIVE

Encore une fois, une dizaine de partenaires se sont réunis afin de contribuer au succès du Match en Rose. L’entreprise Matrec agira, notamment, à titre de partenaire principal pour une deuxième année.

«Nous sommes ravis de contribuer à cette levée de fonds qui résonne avec notre région et notre équipe. Perpétuer la tradition, c’est renforcer nos liens envers la cause et soutenir la recherche dans la lutte contre le cancer du sein», a souligné Patrick Ouellet, directeur des opérations pour Matrec à Rivière-du-Loup.

Notons que plusieurs activités sont organisées en marge du Match en Rose afin d’amasser des fonds. Un montant de 2 $ par billet adulte vendu (à la porte ou au 3l.ticketacces.net) sera remis à la Fondation du cancer du sein du Québec. Les chandails roses autographiés revêtus par les joueurs des 3L feront également l’objet d’un tirage et des rondelles de hockey roses seront à nouveau en vente au kiosque du fan club.

Pour une troisième année, KinerGym proposera également trois séances d’entrainement de groupe, ouvertes aux membres et non-membres, afin d’amasser des dons dans le plaisir...et l’effort.

Le Café Brûlerie Rivière-du-Loup versera aussi un montant de 1,50 $ ou 3 $ à la vente de sacs de café en grains ou moulu, tandis que l’entreprise Lili Crayon fera un don de 2 $ pour chaque «chouchou rose» vendu pour la cause.

Plus encore, des restaurants et bars se joignent aussi au mouvement : la Microbrasserie aux Fous brassant, la Porte arrière, le Symposium resto boutique, le Loft, le Bistro L’Intercolonial, le Resto pub l’Estaminet et le Pub O’Farfadet. Même les pompiers de Rivière-du-Loup ont décidé de participer en récoltant des dons à la caserne et à l’hôtel de ville.

Par ailleurs, certaines activités ont déjà eu lieu, dont la parade de mode «Boutique C Mon Style» au mois d’octobre et l’activité de Zumba de Marie-France Roussel.

Deux beaux succès qui ont déjà permis d’amasser quelques milliers de dollars pour la bonne cause et qui laissent croire à une très belle somme pour 2025.