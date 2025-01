Transport collectif: une taxe sur l'essence pèserait moins sur les ménages bas-laurentiens

Une analyse économique indépendante réalisée par la firme AppEco soutient la position de la Régie de transport du Bas-Saint-Laurent (RTBSL) en faveur d'une taxe sur l'essence pour financer le transport collectif régional. Un rapport qui donne du gaz aux élus quant au financement à adopter.

Selon l'analyse, une taxe sur l’immatriculation des véhicules (TIV) imposerait une charge nettement plus élevée aux ménages comparativement à une taxe sur l’essence. L'étude révèle que la TIV impliquerait une charge annuelle d'environ 80 $ aux ménages des sept MRC membres de la RTBSL, à l'exception de Rimouski, non admissible à cette taxe. À titre de comparaison, une majoration de la taxe sur l’essence entraînerait une charge de seulement 39 $ par ménage.

En proportion du revenu disponible, la TIV équivaudrait à 0,11 % et serait comparable à celle de la Capitale-Nationale une région plus riche et plus densément peuplée, contre 0,06 % pour la taxe sur l’essence. Dans son rapport, AppEco conclut que taxe sur l'essence serait donc une option plus équitable et moins contraignante pour les résidents, tout en incitant davantage à un changement de comportement en faveur du transport collectif.

«Les conclusions de l’analyse vont dans le sens de la demande de la RTBSL et de la volonté de la population de majorer la taxe sur les carburants. Nous allons donc poursuivre nos démarches de représentations auprès du gouvernement afin d’obtenir un juste financement pour doter la région d’un transport collectif structurant», a souligné le président de Régie de transport du Bas-Saint-Laurent et maire de Saint-Modeste, Louis-Marie Bastille.

Un sondage réalisé au printemps par Segma Recherche auprès de la population bas-laurentienne révélait que 60 % des répondants appuyaient une hausse de 0,02 $ par litre de la taxe sur l’essence, alors que seulement 26 % préféraient une taxe sur l’immatriculation.

Rappelons qu’à la fin septembre Québec a refusé la demande des élus régionaux de majorer la taxe sur l’essence pour financer le transport collectif au Bas-Saint-Laurent. Une décision qui avait soulevé l’ire de M. Bastille qui avait décrit la décision comme une «gifle en plein visage».



L’élu avait estimé que le gouvernement caquiste, via le ministre des Finances Éric Girard, manquait de cohésion dans le dossier alors qu’il préconisait la prudence afin de ne pas trop augmenter la charge fiscale des citoyens tout en proposant du même souffle une taxe sur l’immatriculation.

Pour prendre connaissance du rapport de 16 pages, cliquez : ICI