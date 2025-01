Rivière-du-Loup en deuil de sa première mairesse Denise Michaud-Levesque

La toute première mairesse de la Ville de Rivière-du-Loup, Denise Michaud-Levesque, s’est éteinte le 12 janvier à l’âge de 92 ans. Elle a été élue à la mairie pour deux mandats consécutifs, de 1991 à 1999.

C’est sous sa gouverne que le regroupement de Saint-Patrice avec Rivière-du-Loup a été officialisé en 1998 avec le maire de cette paroisse, Jean-Guy Dionne. Femme visionnaire, c’est aussi sous son égide que la Ville de Rivière-du-Loup s'est dotée de sa toute première politique culturelle, en 1996.

Denise M. Levesque a donné une toute nouvelle impulsion au développement du parc des Chutes, avec la construction de la passerelle Frontenac et elle a aussi contribué au prolongement du chemin des Raymond, qui communique maintenant avec le parc industriel de Rivière-du-Loup, pavant la voie à un important développement résidentiel. On lui doit aussi la construction du chalet de la Côte-des-Bains et la revitalisation du parc de la Pointe.

Mme Levesque avait appuyé Sylvie Vignet dans sa course à la mairie, en 2017. Cette dernière a rendu hommage à une femme d’exception, une pionnière du développement de la Ville de Rivière-du-Loup. «Elle a apporté énormément à notre ville. C’est une femme qui osait et qui avait à cœur le développement économique. C’est elle qui m’avait suggéré de me présenter à la mairie parce qu’on se rejoignait sur plusieurs plans, dont l’économie.»

Elle a également contribué à la création du Réseau des femmes professionnelles du KRTB en 1989, dont elle était l’une des membres fondatrices, avec Danielle Nadeau et Danielle Bélanger. Denise M. Levesque a également été candidate pour le Parti québécois en 1985.

«C’était une femme très sympathique et humaine aussi. Quand on est maire, on voit les effets de nos décisions, pas dans les mois qui suivent, dans les années suivantes», complète Sylvie Vignet.

Force est de constater que l’empreinte de la toute première mairesse de Rivière-du-Loup, de 1991 à 1999 a marqué de façon indélébile le visage de la Ville de Rivière-du-Loup que l’on connaît aujourd’hui.

«C’est une bien triste nouvelle qui m’a été confirmée aujourd’hui, relate le maire Mario Bastille. Quand je regarde le parcours de cette pionnière, le sentiment qui m’habite est un mélange de fierté et de reconnaissance. Mme Levesque a travaillé très fort pour Rivière-du-Loup et elle a mené de front des projets qui auront marqué le paysage de notre ville de façon durable. Au nom du conseil municipal et de toute la population, je transmets nos condoléances à la famille et à ses proches pour cette perte immense. Merci pour tout Mme Levesque!»

Denise M. Levesque est aussi à l’origine du projet de restauration du Manoir Fraser. Sous son règne, le conseil municipal avait proposé une subvention de 60 000 $ afin de contribuer à la restauration de ce bâtiment patrimonial, ce qui avait relancé les démarches pour sa conservation.

Elle est toujours demeurée engagée dans sa communauté et a toujours prôné l’engagement citoyen. Elle s’est aussi impliquée dans les démarches qui ont mené à la mise en place de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB.

DRAPEAUX EN BERNE

Afin de souligner son décès et de lui rendre hommage, les drapeaux de l’hôtel de ville seront mis en berne jusqu’au jour des funérailles. La Ville offre également la possibilité à ceux et celles qui désirent saluer la mémoire de Mme Levesque d’adresser leurs mots de condoléances par courriel à l’adresse [email protected]. Un registre contenant tous les mots reçus sera ensuite remis à la famille.

