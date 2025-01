Défi OSEntreprendre dans les Basques : les inscriptions sont ouvertes

Les inscriptions au 27e Défi OSEntreprendre sont maintenant lancées dans la MRC des Basques. Le Centre local de développement (CLD) des Basques et la SADC des Basques donne le coup d’envoi à la 27e présentation du Défi OSEntreprendre dans la MRC des Basques.

Dès maintenant, les entrepreneurs de la région sont invités à présenter leur candidature au concours pour courir la chance de remporter des prix aux échelons local, régional et national. Les nouveaux entrepreneurs peuvent s’inscrire au volet «Création d’entreprise», les entrepreneurs au cheminement inspirant au volet «Réussite Inc.» et ceux ayant des modèles d’approvisionnement favorisant l’achat local au volet «Faire affaire ensemble».

Ce concours vise à faire rayonner les initiatives entrepreneuriales afin de susciter le désir d’entreprendre et de contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Pour sa mise en œuvre, il peut compter sur la mobilisation de plus de 300 responsables locaux dans les 17 régions du Québec.

Tous les critères d'admissibilité, ainsi que la liste des catégories sont accessibles à l’adresse suivante : www.osentreprendre.quebec. Les personnes intéressées à participer au Défi doivent se rendre à cette adresse et suivre les instructions qui s’y trouvent. Le dossier de candidature complet doit être déposé sur le site web du concours avant le mardi 11 mars 2025 à 16 h.

Pour des informations supplémentaires au sujet du Défi OSEntreprendre et de ses différents volets, vous pouvez communiquer avec les deux coresponsables locales du Défi OSEntreprendre dans la MRC des Basques, soient Cindy Larouche au 418.851.1481 au poste 3211 ou par courriel à [email protected], ou bien Jessie Vaillancourt au 418.851.3172 au poste 202 ou par courriel à [email protected].