Programmation hiver 2025 de l’ADAUQAR : plus de 75 activités pour les 50 ans et plus

L’Association pour le développement des ainés et ainées à l’UQAR (ADAUQAR) a concocté pour l’hiver 2025 une programmation diversifiée avec plus de 75 activités de formation, conférences et visites pour toute personne de 50 ans et plus de l’est du Québec désireuse d'apprendre et de s'informer, dans une ambiance conviviale et ludique.

Ces différentes activités se dérouleront selon trois modes de participation : en présence à Rimouski et Rivière-du-Loup comme à l’habitude, mais également à Gaspé et Grande-Rivière ; en mode virtuel via la plateforme Zoom ; et en mode comodal avec une participation simultanée en présence et sur Zoom.

SÉANCE D’INFORMATION

D’abord, tout le monde est invité à participer à la séance d’information sur la programmation, le mardi 14 janvier à 13 h 30 à distance sur Zoom. Cette activité est gratuite et ouverte à tous. Plusieurs formateurs seront présents et pourront répondre aux questions.

DIVERSES FORMATIONS

Cet hiver, il y a 20 formations en langues (allemand, anglais, espagnol et italien) et autant en informatique pour découvrir les environnements Apple et Android.

Les sujets sont également nombreux et variés au sein des volets «Culture et société» et «Loisirs» comme les moments clés du nationalisme québécois, l'histoire des pensionnats autochtones et la réconciliation, la majesté du fleuve Saint-Laurent, la transition énergétique au Québec, les racines des musiques afro-américaines, les œuvres de quatre grands peintres et le cinéma comique américain, le rôle de proche aidant en cas de troubles neurocognitifs et des outils juridiques essentiels pour protéger sa santé sans oublier les vélos à assistance électrique, un atelier d'écriture et la danse salsa.

Il y a également deux nouveaux volets de formation animés par huit experts passionnés. L'univers de l'intelligence artificielle, la détection de la désinformation et la prévention des fraudes seront expliqués dans «Bien vivre en sécurité» alors que dans «Bien vieillir en santé», les personnes participantes recevront des conseils pour une gestion optimale de leurs médicaments, seront conscientisées à l’activité physique, découvriront des stratégies pour prévenir les chutes, améliorer leur mémoire et connaître des astuces nutritionnelles.

Plus de détails : www.adauqar.ca/formations.

CONFÉRENCES ET VISITES

Il y a aussi 11 conférences et trois visites toutes aussi diversifiées avec des expériences de vie (députée, expatriée en Australie, camionneur de longue distance et la vie familiale dans une station de phare), AccèsD, les romans écrits par des femmes depuis les années 2000, Hergé et Tintin, l'humour québécois et la critique sociale, la polymédication, la paléontologie sans oublier une ciné-conférence sur le documentaire Jacques Parizeau et son pays imaginé.

Trois visites clôturent cette programmation : Merinov - HUB d'innovation (Grande-Rivière), Parc national de Miguasha (Nouvelle) et une tournée commentée des sculptures de Roger Langevin (Rimouski).

Plus de détails : www.adauqar.ca/conferences-et-visites.

INFORMATION ET INSCRIPTION

Toutes les informations et directives pour consulter ou télécharger la programmation des activités de formation, des conférences et des visites de l’automne 2024 ainsi que devenir membre sont disponibles sur le site Internet de l’ADAUQAR à www.adauqar.ca. L’inscription à toutes les activités, même celles gratuites, est obligatoire.

Il est également possible de communiquer avec Chantal Chouinard au 1 800 511-3382, poste 1661 ou par courriel à [email protected].