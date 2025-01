Émilien Michaud décède à 97 ans

L'ex-maire de L'Isle-Verte et premier préfet de la MRC de Rivière-du-Loup, Émilien Michaud, est décédé le 2 janvier dernier, au Pavillon des Cèdres à Rivière-du-Loup, à l'âge de 97 ans. Son mandat à la tête de la municipalité s'est étendu sur un peu plus de deux décennies, soit 22 ans.

Que ce soit à titre de maire ou de bénévole, son engagement envers L'Isle-Verte a marqué les esprits. M. Michaud a joué un rôle clé dans la restauration du bâtiment patrimonial et culturel de la Cour-de-circuit-de-L’Isle-Verte. Il a également contribué à la rénovation de la Villa Rose des Vents.

En 1981, Émilien Michaud s'est présenté comme candidat au poste de député sous la bannière libérale. Il s'est incliné avec 9 242 voix, derrière le péquiste Jules Boucher, qui en a obtenu 12 871. Régent Raymond, de l'Union nationale, a terminé troisième avec 1 154 votes.

En 2018, la Cour-de-circuit-de-L’Isle-Verte a présenté la pièce «Un homme et ses passions», rendant ainsi hommage à M. Michaud. Cette production a été le fruit de plusieurs rencontres entre Maurice Dumas, Jocelyne Michaud et Émilien Michaud lui-même. C'est André Gamache qui a incarné le personnage de M. Michaud sur scène. Le succès de la pièce a mené à des représentations supplémentaires.

Avec son départ, L'Isle-Verte perd l’un de ses fils les plus respectés. Émilien Michaud a été marié à feu Thérèse Pettigrew. Il laisse dans le deuil ses enfants Lise et Jean-Luc ainsi cinq petits enfants et cinq arrière petits-enfants.

Une cérémonie d'adieu aura lieu à la Résidence funéraire Jean Fleury et Fils de L'Isle-Verte samedi, le 15 février 2025 à 15 h.