La formation professionnelle dans l’Est-du-Québec fait parler

Le Service régional de la formation professionnelle de l’Est-du-Québec (SRFPEQ) a lancé cette semaine, le balado intitulé On se balade en FP sur les plateformes Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts et YouTube ainsi que sur le site Web des Grands PROpulseurs.

Ce balado propose une rencontre avec Marie-Ève Richard, enseignante au CFPRO Matanie • Vallée & Foresterie. De courts extraits seront diffusés au cours des prochaines semaines dans les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Ce premier épisode tout comme ceux qui suivront au cours des prochains mois mettront en lumière la passion qui anime les gens qui œuvrent en formation professionnelle dans l’Est-du-Québec.

«Ce balado fait partie d’une campagne plus vaste qui a pris son envol en novembre dernier, explique Jocelyn Michaud, directeur du SRFPEQ. Il vient s’ajouter à l’infolettre, aux articles du Blogue à PROpos ainsi qu’aux documents vidéo Notre métier, votre carrière. Toutes ces actions s’inscrivent dans notre volonté de promouvoir et de valoriser la formation professionnelle […].»

Parmi ses objectifs, le service régional entend s’attaquer, entre autres, à l’enjeu de la pénurie de personnel qualifié qui s’observe dans plusieurs secteurs d’activités. Nombre de métiers parmi les plus en demande dans l’Est-du-Québec sont reliés à la formation professionnelle.

«À la suite de l’adoption de la planification stratégique régionale, nos premiers chantiers ont pris forme cet automne et seront principalement consacrés aux activités de concertation et de positionnement de toute l’offre de formation professionnelle offerte au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. Le taux d'inscription de la plupart de nos centres de formation professionnelle est en croissance cette année et nous entendons poursuivre nos efforts en ce sens.»

Le recrutement à l’international fait aussi partie des solutions envisagées. « À compter de l’année 2024-2025, nous serons régionalement présents sur la scène internationale, sous le label de «Grands PROpulseurs Québec», assure M. Michaud.

LES GRANDS PROPULSEURS

Sous l’impulsion des centres de services scolaires de l’Est-du-Québec et de la Commission scolaire Eastern Shores, les centres de formation professionnelle (CFP) du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine (BSL-GÎM) se sont regroupés au sein d’une entité commune le Service régional de la formation professionnelle de l’Est-du-Québec (SRFPEQ). Ils se sont aussi dotés d’une image de marque, les Grands PROpulseurs.

De gauche à droite, on reconnait : Jean-Pierre Doucet, Mélanie Gaudreault, Guy Fortin, Josée Lévesque, Jean-Philippe Jean-Gagnon, Christine Bouffard, Christine Lepage, Claudine Beaulieu, Sophie Bouchard, Donald Chiasson, Mélissa Lévesque, Benoit Ouellet, Patrick Lefebvre, Josée Francoeur, Véronique Leblanc et Jocelyn Michaud.